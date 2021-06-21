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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالا بـ اليوم العالمي لـ الأب .. مصانع القليوبية تدشن مبادرة شكرا أبي

مبادرة شكرا أبى
مبادرة شكرا أبى

 تزينت إحدى الشركات المتخصصة والرائدة فى مجال الأجهزة الكهربائية والمنزلية فى محافظة القليوبية وفى كافة فروعها بالمحافظات اليوم الاثنين  وتدشين مبادرة شكرا أبي وذلك احتفالا باليوم العالمي لـ الأب .

 وفوجئ آلاف العاملين بهذه المصانع بعبارات الشكر والتقدير لـ الأب لدوره في المجتمع لكونه عمود البيت والداعم المادي والمعنوي للأسرة والقدوة والمثل الأعلى للأبناء الذي يرعى مصالحهم ويرسم مستقبلهم الذى يؤمن حياتهم.

 

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وأكد المهندس محمد العربي مسئول بالشركة أن الأب هو المربي الذى يرعى مصالح أبنائه دون تقصير والذى يطمح فى تربيتهم تربية سليمة بعيدة عن الانحلال فهو الذي لا يتعب من سماعهم وإرشادهم ولا يمل من دعمهم وتشجيعهم وإرشادهم فهو أيضا الطبيب الذي يقف على مشاكلهم ومعضلات أمورهم و السور الذي يحمي العائلة ويزود عنها لكونه عمود البيت وسر استقراره.


وأوضح الرئيس التنفيذى فى تصريحات صحفية، أن معايير تكريم الأب المثالى لاتختلف عن معايير تكريم الأم المثالية وحددتها وزارة التضامن الاجتماعي والتى تشاركنا كثيرا فى أعمال الخير وخطط المسئولية المجتمعية التى تقدمها جمعية العربى لتنمية المجتمع بعددا من المحافظات وخصوصا محافظات الصعيد بهدف المساهمة مع جهود الدولة فى خططها للإرتقاء بمستوى الخدمات والأوضاع المعيشية للمواطنين.


ولفت إلى أن تكريم الأب هو رسالة لكل المصريين وجرس إنذار وتنبيه لكل أسرة مصرية أنه عمود البيت والمجتمع وبمثابة الشريك الأساسى فى بناء الأسرة فهو الداعم المادى والمعنوى لها والمعلم الأول للأطفال الذى يعطى مختلف دروس عن الحياة من خلال تجاربه كما يعتبر القدوة المثالية التى يسعى الأطفال لتقليدها على أرض الواقع لذلك خصص العالم يوما للاحتفال بيوم الأب لتكريمه الذى يوافق اليوم 21 يونيو على مستوى العالم العربى.


ووجه العربي، الدعوة إلى كل المؤسسات العامة والخاصة والحكومية والمجتمع المدني من أجل المشاركة في إحياء تكريم الأب في أن يكون هذا اليوم من كل عام احتفالا وطنيا في كافة الجهات والأسر والمجتمعات لرفع شأن الأب في المجتمع الذى بحسن راعيته لأبناءه يخرجهم رجالا تحملون راية مصر أمام كافة دول العالم.

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