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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الصناعات الغذائية تنظم ورشة عمل لدعم إجراءات التسجيل المسبق للشحنات ACI

الرسائل الجمركية
الرسائل الجمركية

تنظم غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، ورشة عمل لدعم أعضائها للانتهاء من إجراءات التسجيل المسبق للشحنات ACI بحضور فريق العمل الفني للشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات MTS، وذلك بعد غدا الأربعاء.

 

وصرح المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة، في بيان له اليوم، أن النظام الجمركى «ACI»، يتسق مع النظم العالمية المتطورة فى مجال تيسير التجارة عبر الحدود،.

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و يتيح معالجة بيانات الشحنات ببلد التصدير إلكترونيا، على النحو الذى يسهم فى تبسيط الإجراءات وخفض زمن الإفراج  وبالتالي ينعكس إيجابيا على تحسين ترتيب مصر فى  مؤشرات الدولية للتنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي.

واضاف الجزايرلي، كما أن المنظومة الجديدة للتجارة الإلكترونية يضمن تتبع العمليات التجارية والتاكد من استيفاء جميع الشركات المستوردة للضوابط والإجراءات والقواعد المنظمة للاستيراد بشكل الكتروني للتأكد من عدم دخول البضائع المجهولة والشحنات الخطرة للموانئ المصرية.

 

من جانبه أكد محمود البسيوني المدير التنفيذي أن الغرفة في إطار جهودها لدعم ومساندة قطاع الصناعات الغذائية، تنظم ورشة العمل لتقديم الدعم الفني اللازم للتسجيل بالمنظومة الإلكترونية من خلال مساعدة الشركات أعضاء الغرفة في إجراءات إنشاء الحساب ومراجعة مستندات الشركات المطلوبة والانتهاء من إجراءات التسجيل.
 

التسجيل المسبق تكنولوجيا المعلومات العمل الفني ورشة عمل

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