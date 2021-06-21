لاعبة نادى الشرقية الرياضى تفوز ببطولة الجمهورية للجمباز

حصدت اللاعبة "ميرا محمود احمد كمال"، الميدالية الذهبية لفوزها بالمركز الأول لبطولة الجمهورية للجمباز الإيروبك لعام ٢٠٢١ تحت سن التاسعة ضمن المسابقات العامة لبطولة الجمهورية لعام ٢٠٢١ والمقامة بالقاهرة لهذا العام.

وأحرزت اللاعبة، الميدالية الذهبية والحصول على المركز الأول لفريق نادى الشرقية الرياضى للجمباز تحت قيادة الكابتن أحمد محمود الجعفرى.

وجدير بالذكر أن اللاعبة" ميرا محمود" دأبت على التمرين المستمر و المنتظم بالفريق تحت إشراف الكابتن عبد الرحمن الهادى مسئول الفريق والذى قام بتكريس الوقت والمجهود اللازم للارتقاء بالآداء الفنى للفريق للوصول للمركز الأول و حصد الميدالية الذهبيه لعام ٢٠٢١.

وكان نادى الشرقيه الرياضى كلف الجعفرى، بتولى مسئوليه تدريب فريق الجمباز لما له من كفاءة مشهود بها فى مجال الجمباز حيث بدأ الجعفرى، مشواره كمدرس بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية وحصل على بكالوريوس التربية الرياضية ثم الماجستير والدكتوراه.

وحصلت اللاعبة "ميرا" على اربع بطولات سابقة للجمهورية ضمن مسابقات الجمهورية للجمباز الأيروبك وأكدت اللاعبة المتألقة إنها سوف تستمر فى مجال التفوق الرياضى لحين الوصول للعالمية وقد أهدت الميداليه الذهبيه لوالدتها التى طالما شجعتها على الاستمرار فى النشاط الرياضى وحضور التمارين الرياضيه بإستمرار يوميا والقيام بعمليات الإحماء و إستكمال التمرينات حتى فى اوقات الراحة و التوازن الصعب بين تفوقها الرياضى والدراسى.

واشادت اللاعبة، بدور والدتها فى إختيار الملابس الرياضية التى تحضر بها البطولات وحرصها الدائم على الظهور بالمظهر المتألق أسوة بالبطولات الدولية.

وقد قام الإتحاد الرياضى لمهرجان وبطولات الجمباز بإهداء اللاعبة الميدالية الذهبية لفوزها بالمركز الأول وشهاده تقدير لحصولها على بطوله الجمهوريه للجمباز الأيروبك تحت سن التاسعة.

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