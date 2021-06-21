عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لاعبة نادى الشرقية الرياضى تفوز ببطولة الجمهورية للجمباز

اللاعبه
اللاعبه

حصدت اللاعبة "ميرا محمود احمد كمال"، الميدالية الذهبية لفوزها بالمركز الأول لبطولة الجمهورية للجمباز الإيروبك لعام ٢٠٢١ تحت سن التاسعة ضمن المسابقات العامة لبطولة الجمهورية لعام ٢٠٢١ والمقامة بالقاهرة لهذا العام.

 

وأحرزت اللاعبة، الميدالية الذهبية والحصول على المركز الأول لفريق نادى الشرقية الرياضى للجمباز  تحت قيادة الكابتن أحمد محمود الجعفرى.

محافظ الشرقية يبحث مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تنفيذ موقع وتطبيق إلكتروني

محافظ الشرقية يبحث مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تنفيذ موقع وتطبيق إلكتروني

 وجدير بالذكر أن اللاعبة" ميرا محمود" دأبت على التمرين المستمر و المنتظم بالفريق تحت إشراف الكابتن عبد الرحمن الهادى مسئول الفريق والذى قام بتكريس الوقت والمجهود اللازم للارتقاء بالآداء الفنى للفريق للوصول للمركز الأول و حصد الميدالية الذهبيه لعام ٢٠٢١.

 

وكان نادى الشرقيه الرياضى كلف الجعفرى، بتولى مسئوليه تدريب فريق الجمباز لما له من كفاءة مشهود بها فى مجال الجمباز حيث بدأ الجعفرى، مشواره كمدرس بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية وحصل على بكالوريوس التربية الرياضية ثم الماجستير والدكتوراه.

 

وحصلت اللاعبة "ميرا" على اربع بطولات سابقة للجمهورية ضمن مسابقات الجمهورية للجمباز الأيروبك وأكدت اللاعبة المتألقة إنها سوف تستمر فى مجال التفوق الرياضى لحين الوصول للعالمية وقد أهدت الميداليه الذهبيه لوالدتها التى طالما شجعتها على الاستمرار فى النشاط الرياضى وحضور التمارين الرياضيه بإستمرار يوميا والقيام بعمليات الإحماء و إستكمال التمرينات حتى فى اوقات الراحة و التوازن الصعب بين تفوقها الرياضى والدراسى.

 

  واشادت اللاعبة، بدور والدتها فى إختيار الملابس الرياضية التى تحضر بها البطولات وحرصها الدائم على الظهور بالمظهر المتألق أسوة بالبطولات الدولية.

 

وقد قام الإتحاد الرياضى لمهرجان وبطولات الجمباز بإهداء اللاعبة الميدالية الذهبية لفوزها بالمركز الأول وشهاده تقدير لحصولها على بطوله الجمهوريه للجمباز الأيروبك تحت سن التاسعة.

received_493083995277512
received_493083995277512
received_543655563480128
received_543655563480128
received_856664695279156
received_856664695279156
الجمهورية بطولة لاعب فريق الجمباز الميدالية الذهبية اخبار الشرقية اخبار المحافظات

موضوعات متعلقة

بيطري الشرقية يُحرر 6 محاضر مخالفة ويضبط ختمين مزورين وطن لحوم

محافظ الشرقية يُفاجئ مدينة القرين ويكلف بتكثيف أعمال النظافة

ترشيحاتنا

الصحة تكشف الحصيلة النهائية في حادث قطار حلوان

إحصائية أولية.. أحمد موسى: حالتا وفاة و6 مصابين في حادث قطار حلوان

الصحة: وفاة 2 وإصابة 6 آخرين في حادث قطار حلوان

غدا.. فتح التحقيق مع نانسي عجرم وزوجها في قضية مقتل الشاب السورى

ننتظر بيانا رسميا.. أحمد موسى يعلق على حادث قطار حلوان.. شاهد

الغرف التجارية: اجراءات للتسويق الدولي للمنصة لفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

بشرى للمخالفين..تيسيرات جديدة للتصالح في مخالفات البناء بالقرى..تفاصيل

أعراضها مختلفة.. طبيب مصري في روسيا يحذر من خطورة سلالة دلتا المتحورة

أول رد من جامعة القاهرة بشأن موقف حنين حسام بعد الحكم بحبسها 10 سنوات

نجاة لاعب النادي الأهلي السابق من الموت

الزوجة الخائنة.. ضبطها زوجها في أحضان عشيقها ..والنيابة أخلت سبيلها

اصطدام قطار بسيارة ميكروباص في حلوان.. صور

بعد إصابته بمرض غامض .. عماد متعب يتصدر تريند تويتر.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اصطدام قطار بسيارة ميكروباص في حلوان.. صور

وزير الدفاع يؤكد جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أي مهام لحماية الأمن القومي المصري

طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل .. خطوة بخطوة

في اليوم العالمي للأب 2021.. نصائح صحية للآباء للحفاظ على صحتهم

فيديو

فيديوجراف.. أهم تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية

مصر تبني مستقبلها.. مميزات مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

فيديوجراف.. تحذير من عادة خاطئة.. لا تترك باب غرف الأطفال مفتوحا

وزير الدفاع يشهد تخريج دورات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية وكلية القادة والأركان.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

أحمد فهيم يكتب: الحنين إلى الأب فهيم

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

ضد المنطق.. تحت مستوى الرادار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ