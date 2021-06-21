ناجي قمحة: لقاء السيسي ورئيس وزراء اليونان استهدف 3 محاور رئيسية.. فيديو

قال أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن المؤتمر الصحفي الذي كان بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء اليوناني استهدف 3 محاور رئيسية الأولى هي العلاقات الثنائية والعلاقات في منطقة شرق المتوسط والعلاقات الإقليمية.

وأضاف قمحة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة"، أن المحور الأول شديد التميز ويعالج خصوصية العلاقات المصرية اليونانية لافتا إلى أن العلاقات المصرية اليونانية ليست وليدة اليوم، لكنها تعبر عن حضارات قديمة بينها تمازج.

وأوضح قمحة، أن لقاء اليوم أكد ثوابت رئيسية للدولة المصرية تجاه الإقليم، مؤكدا أن العلاقات الإقليمية أسست على اتفاقيات قانونية وفقا لشرعية أممية ووفقا إلى القانون الدولي.

وتابع: هناك اتفاق على تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، وتم التأكيد على الحفاظ على الأمن القومي اليوناني وعدم السماح بوجود أي تهديد.

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وأكد أحمد ناجي، أن مصر تتعامل دائما مع أزماتها الإفريقية بمنتهى الرشد والحكمة، وتدرك تماما موقعها في القارة، وأدواتها في التعامل مع أزمات القارة مختلفة.

وأوضح قمحة: “السياسة الخارجية تعتمد على فكرة التشاركية، وأن المكسب للجميع، والقدرة على مواجهة الأمراض المستوطنة، ومواجهة الفساد”.

وأشار ناجي قمحة إلى أن العلاقات المصرية السعودية على خير ما يرام ودائما في تطور كبير، موضحا: “ساندوا مصر أثناء قيام ثورة 30 يونيو”.

ونوه قمحة إلى أنه على المستوى الإستراتيجي، تم توقيع أكثر من 60 اتفاقية منذ عام 2015 وحتى الآن، وهو ما تطور في مجالات التعاون بين مصر والسعودية، لزيادة معدلات التنمية لصالح شعوب الدولتين والدول الأخرى الشقيقة".