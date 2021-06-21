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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة سوهاج تشهد استئناف العمل بلجنة السيارات المُجهزة بالمجلس الطبي العام

وكيل صحة سوهاج تشهد
وكيل صحة سوهاج تشهد استئناف العمل بلجنة السيارات

شهدت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، عصر اليوم، استئناف العمل بلجنة السيارات المُجهزة بالمجلس الطبي العام بمحافظة سوهاج، وذلك بعد توقف العمل باللجنة منذ اكثر من عام وذلك ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد.

 

وجاء ذلك بحضور كل من والدكتور علاء غفير، مدير عام الطب العلاجي بالمديرية والدكتور ناجح محمد، مدير عام المجلس الطبي بسوهاج.

 

وتفقدت الدكتورة كريمة حامد ومرافقيها سير العمل داخل لجنة الإعاقات الحركية والتأهيل والتي تضم الدكتور ناصر يونان مدير المجلس الطبي المتخصص ودكتور عارف جاد الكريم مقر اللجنة ودكتور اسامه ادوارد رئيس اللجنة ودكتور اسامه عبد الرحيم استشاري العصبية.

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وعبر المواطنون المتواجدين عن سعادتهم بعودة إستئناف العمل باللجنه بالمجلس الطبي العام بمحافظة سوهاج.

 

ومن الجدير بالذكر أن المجلس الطبى العام يقدم العديد من الخدمات الطبية للمواطنين ويعد  التقارير للحصول على الرخص المهنية للمحولين من إدارات المرور المختلفة.

 

وكذلك تقارير العلاج على نفقة الدولة و الحصول على معاش كرامة وكشف السائقين و الأجازات المرضيه والمعاشات والعديد من الخدمات الأخرى المقدمة للمواطنين.

 

كان قد صرح الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم في سوهاج، أنه تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021، على مستوى مدارس الإقليم، بنسبة نجاح 78.29%.

 

وأضاف الدكتور عربي أبو زيد، منذ قليل في تصريح خاص ل"صدى البلد، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لاجتياز امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021، بلغ 78 ألف و894 طالب وطالبة، وحضر منهم 78 ألف و229 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر 61 ألف و141 طالب وطالبة بنسبة نجاح 78.29%.

 

وكان اعتمد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، نتيجة الشهادة الإعدادية، ظهر اليوم، بنسبة نجاح 78.29%، حيث أن عدد الناجين الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر 61 ألف و141 طالب وطالبة، من أصل  عدد حاضري الامتحانات والبالغ عددهم 78 ألف و229 طالب وطالبة.

 

وأعرب "الفقي" عن تقديره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، موضحًا أهمية دور التربية والتعليم في تخريج أجيال واعدة.

 

ووجه باستمرار بذل الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح.

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