تشكيل بلجيكا أمام فنلندا في يورو 2020.. هازارد ولوكاكو يقودان الهجوم
أعلن الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الفنلندي في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطوة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.
تشكيل بلجيكا أمام فنلندا في يورو 2020
وجاء تشكيل بلجيكا لمواجهة فنلندا في يورو 2020 كالآتي:
في حراسة المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: فيرمايلين - جايسون دينايير - ديدريك بوياتا
خط الوسط:ناصر الشادلي-أكسل فيتسل - كيفن دي بروين - ليونالردو تروسارد
خط الهجوم: إيدين هازارد - جيريمي دوكو - روميلو لوكاكو
وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب سانت بطرسبرج بروسيا.
وضمن منتخب بلجيكا التأهل لدور الـ 16 بعد جمعه 6 نقاط محتلًا صدارة ترتيب المجموعة، فيما يتواجد منتخب فنلندا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.