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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بيتكوين تتراجع.. خسائر هائلة تضرب 65 عملة مشفرة.. تفاصيل

ارشيفية
ارشيفية

واجهت  65 عملة رقمية من بين أكبر 100 عملة من حيث القيمة السوقية، خسائر حادة وعنيفة خلال تداولات الأسبوع الأخير، عززتها تعاملات اليوم التي ضاعفت من حجم الخسائر في إطار موجة الخسائر التي تضرب سوق العملات المشفرة.

جاء ذلك بعدما كثفت الصين حملتها على قطاع تعدين العملات المشفرة في البلاد. وأصدر بنك الشعب الصيني تعليمات لبنوك وشركات مالية عاملة منها البنك الصناعي الصيني و ALIPAY بتشديد القيود على تداول العملات المشفرة.

وتراوحت الخسائر بين 20 و42% فيما سجلت عملة "بيتكوين"، العملة الأكبر في سوق العملات الرقمية المشفرة خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة تتجاوز 5%، وتكبدت خسائر أسبوعية بنسبة 20% ليجري تداولها في تعاملات اليوم عند مستوى 32 ألف دولار وهوت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 604.21 مليار دولار.

ومن بين أشهر العملات الرقمية التي طالتها موجة النزيف، جاءت عملة "إيثريوم" التي تكبدت خسائر بنسبة 23% خلال تداولات الأسبوع الأخير ليجري تداولها خلال جلسة اليوم عند مستوى 1945 دولار، ارتفاعاً من مستوى 1918 دولار في بداية تعاملات الجلسة كما هوت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 225.88 مليار دولار.

وسجلت عملة "دوغ كوين" خسائر خلال تداولات الأسبوع الأخير بنسبة 19% ليجري تداولها في جلسة اليوم عند مستوى 0.217 دولار. كما نزلت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 33.250 مليار دولار.

وتكبدت عملة "إكس ريبل" خسائر أسبوعية بنسبة 24% لينزل سعرها في تعاملات اليوم إلى نحو 0.669 دولار. كما نزلت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 30.640 مليار دولار.

وتكبدت عملة "آي سي بي" خسائر بنسبة 11.8% خلال الساعات الماضية، فقد تكبدت خسائر أسبوعية بنسبة 37% ليجري تداولها في تعاملات الإثنين عند مستوى 40.64 دولار ونزلت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 5.141 مليار دولار.

وكانت أكبر الخسائر من نصيب عملة "كي إس إم" التي تحتل الترتيب رقم 47 بقائمة العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، حيث تزحف العملة صوب خسارة ما يقرب من نصف قيمتها. وسجلت العملة خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 13% لكنها تكبدت خسائر خلال تداولات الأسبوع الأخير بنسبة 42% ليجري تداولها في تعاملات اليوم عند مستوى 250 دولار. كما هوت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 2.024 مليار دولار.

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