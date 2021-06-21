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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السياسيون هاجموا الوزير الأول

صدفة أدت إلى عزله.. أسباب إقالة رئيس الوزراء السويدي

صدفة تعزل رئيس الحكومة
صدفة تعزل رئيس الحكومة في السويد

أيد البرلمان السويدي تصويتًا بحجب الثقة عن رئيس الوزراء ستيفان لوفين اليوم "الاثنين"، مما يجعله أول رئيس وزراء سويدي يُطرد من خلال اقتراح قدمه نواب معارضون، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

 

ووفق التصويت على العزل، فإنه أمام زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي أسبوع للاستقالة وتسليم رئيس مجلس النواب مهمة إيجاد حكومة جديدة ، أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

الوزير الأول في السويد

انتهز الديمقراطيون السويديون القوميون الفرصة للدعوة للتصويت بعد أن سحب حزب اليسار الشيوعي السابق دعمه لحكومة يسار الوسط بشأن خطة لتخفيف ضوابط الإيجار للشقق المبنية حديثًا.

 

كان حزب لوفين في ائتلاف أقلية مع حزب الخضر واعتمد على الدعم في البرلمان من حزبي يمين الوسط الأصغر - حزب الوسط والليبراليين - وحزب اليسار.

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وقال زعيم الديمقراطيين السويديين جيمي أكيسون للبرلمان إن الحكومة كانت ضارة وضعيفة تاريخيا، مضيفا: "ما كان يجب أن تصل إلى السلطة أبدا".

 

وحظي اقتراح حجب الثقة ، الذي يتطلب تمرير 175 صوتًا في البرلمان المؤلف من 349 مقعدًا ، بتأييد 181 نائباً.

 

لوفين ، متحدثا في البرلمان اليوم الاثنين ، إن السويد تمر الآن "بوضع سياسي صعب" ، نتيجة توحد حزب اليسار مع "الأحزاب اليمينية المحافظة" لدعم التصويت بحجب الثقة .

البرلمان السويدي

وأضاف لوفين: "إن مجموعة الأحزاب كانت تهدف إلى التصويت على الحكومة ، ولكن لديها وجهات نظر مختلفة حول القضايا الداخلية وهي القضايا التي تفتقر  الحكومة في الكفاءة فيها كما وتفتقر إلى تقديم بديل للحكومة"، مضيفًا أنه سيجري مناقشات مع الأطراف الأخرى، لتقرر ما إذا كانت ستستقيل أو تدعو إلى انتخابات مبكرة في غضون أسبوع.

 

وألقى حزب اليسار باللوم على لوفين في إثارة الأزمة.

نوشي دادجوستار

وقالت زعيمة حزب اليسار نوشي دادجوستار: "ليس حزب اليسار هو الذي تخلى عن حكومة الحزب الاشتراكي الديموقراطي ، بل الحكومة الاشتراكية الديموقراطية هي التي تخلت عن حزب اليسار والشعب السويدي".

 

مع وصول البرلمان إلى طريق مسدود ، ليس من الواضح لمن قد يلجأ رئيس البرلمان لتشكيل حكومة جديدة إذا استقال لوفين.

 

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن كتل يسار الوسط ويمين الوسط متوازنة بشكل متساوٍ ، لذا فإن إجراء انتخابات مبكرة قد لا يجلب الوضوح أيضًا إلى السياسة في البلاد.

 

وقالت دادجوستار إنه على الرغم من تصويت حزبها ضد لوفين ، إلا أنه لن يساعد أبدًا "حكومة قومية يمينية" على تولي السلطة.

البرلمان السويدي رئيس الوزراء ستيفان لوفين التصويت على العزل زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الديمقراطيون السويديون البرلمان

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