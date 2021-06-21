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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الغرف التجارية: اجراءات للتسويق الدولي للمنصة لفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية

المهندس إبراهيم العربي
المهندس إبراهيم العربي

أعلن المهندس ابراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية عن اتخاذ الاجراءات اللازمة للترويج الدولي للكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية الذي أطلقته وزارة قطاع الاعمال.

 

جاء ذلك خلال كلمة رئيس اتحاد الغرف التجارية التي القاها نيابة عنه الدكتور علاء عز امين عام الاتحاد العام للغرفة التجارية خلال اطلاق وزارة قطاع الاعمال أول كتالوج الكترونى بحضور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال و عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكتولوجيا المعلومات ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة  .

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واشار “ العربي” إلي أنه تقرر المساهمة في الترويج الدولي من خلال اتحاد الغرف الافريقية ، والغرفة الاسلامية التى تضم 77 دولة ، واتحاد الغرف العربية وغرفه المشتركة فى القارات الخمس إلى جانب الغرف المشتركة فى العديد من الدول.

 

وأوضح أن الشركات ستقوم بتسجيل بياناتها ومنتجاتها، ومدخلات إنتاجها ضمن هذا المشروع القومي العملاق الذي سيسهم في تنمية حجم الصادرات المصرية ودخول أسواق جديدة وتنويع الهيكل السلعي للصادرات المصرية .

 

وأضاف العربي أن هذه الخطوة هى تجسيد عملي لشراكة الحكومة والقطاع الخاص فى كافة المجالات، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بالإقتصاد وتنمية الصادرات، وإدراكا لأهمية توفير وتيسير سبل فتح أسواق جديدة للشركات والمصانع المصرية فى الأسواق الأفريقية والعالمية، ومواكبة التطور التكنولوجى فى مجال الترويج وتنمية التجارة الخارجية كما سيسهم في تنويع مصادر مدخلات الإنتاج للمصانع المصرية بما سيؤدى لخفض تكاليف الانتاج وزيادة تنافسية المنتج المصرى محليا ودوليا.

 

وأشار إلى أن ذلك يأتي استكمالا لجهود الدولة فى سبيل توفير حزمة متكاملة من الخدمات للمصدرين المصريين سواء التمويلية من خلال صندوق دعم الصادرات، واللوجيستية من خلال مبادرة جسور، والترويجية من خلال هيئة المعارض والتمثيل التجارى .

 

وأضاف رئيس اتحاد الغرف التجارية أن ما قامت به وزارة قطاع الأعمال العام بتطوير كتالوج الكترونى، سيضم كافة مدخلات ومخرجات الشركات والمصانع المصرية، وسيكون أداة لترويج المنتجات المصرية ، وتوفير مدخلات الإنتاج مع الأسواق الخارجية.

 

وأشار  إلى أن هذه الخطوة الكبيرة  تتكامل مع مبادرات وزارة قطاع الاعمال لتوفير حزمة متكاملة من الخدمات للمصدرين من خلال الشركات التابعة لها تحت مظلة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، والشركة القابضة للتأمين، والتى تتضمن النقل البرى "من المصنع الى الميناء"، والتخليص الجمركى، والتجميع "للشحنات التى تقل عن حمولة حاوية كاملة"، والنقل البحرى، والتأمين، والتخزين وغيرها. 

 

وأكد العربي أنه قد آن الأوان لتستغل مصر تنوع منتجاتها الصناعية و الزراعية والخدمية، وموقعها الجغرافى المتميز وسط قارات العالم وكونها البوابة الشمالية للسوق الواعد أفريقيا، بالاضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من الدول التى رفعت حجم السوق المتاح بدون جمارك أو حصص إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك والتى سترتفع مع انهاء اتفاقية التجارة الحرة الاوراسية هذا العام. 

 

من جانبه قال الدكتور علاء عز إن رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية كلف بتسجيل  ٥ آلاف شركة و٣٠ الف منتج فى خلال شهر واحد وليس ٦ اشهر كما كان متفقا عليه مع وزارة قطاع الاعمال العام.

اتحاد الغرف التجارية مال واعمال قطاع الاعمال العام الصادرات المصرية فتح أسواق جديدة

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