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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هولندا تقسو على مقدونيا الشمالية بثلاثية في يورو 2020

هولندا
هولندا

أنهى منتخب هولندا مشواره في دور المجموعات بفوز كبير على مقدونيا الشمالية بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

هدف المباراة الأول سجله ممفيس ديباي في الدقيقة 24 بتسديدة أرضية قوية بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله مالين من الجهة اليسرى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الطواحين الهولندية بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، ضاعف جيني فينالدوم من تقدم الهولنديين بتسجيله ثاني الأهداف في الدقيقة 51 من متابعة للتمريرة الحاسمة التي أرسلها ديباي من الجهة اليسرى.

وعاد فينالدوم ليضيف الهدف الثاني له والثالث لهولندا في الدقيقة58، ليؤكد انتصار الطواحين الهولندية.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد هولندا للنقطة التاسعة في صدارة ترتيب المجموعة، فيما توقف رصيد مقدونيا عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير.

وكان منتخب هولندا قد ضمن تأهله لدور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية.

 

تشكيل هولندا

وضم تشكيل منتخب هولندا كل من:

حراسة المرمى: ستيكيلنبيرج.

خط الدفاع: دالي بليند - ماتياس دي ليخت - دي فري.

خط الوسط: فان أنهولت - جرافينبيرش - فرانكي دي يونج - دومفريس - جيني فينالدوم.

خط الهجوم: ممفيس ديباي - مالين.

هولندا يورو 2020 دور المجموعات ممفيس ديباى مقدونيا

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