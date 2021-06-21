ضبط سيارة محملة بدواجن نافقة في كفر شكر بالقليوبية

تمكنت الأجهزة التنفيذية فى كفر شكر من ضبط سيارة محملة بدواجن نافقة فى إطار تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بالاهتمام بخدمات ومصالح المواطنين والالتزام بالقوانين بكافة قرى الوحدات القروية والمدينة وتطبيق الإجراءات القانونية على كل من يخالف القانون وفرض هيبة الدولة على الجميع.

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وقال اللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر إن الأجهزة التنفيذية تمكنت من ضبط سيارة محملة بدواجن نافقة دون تصريح ، وتم ضبط بدورم بداخله فى مواد خطرة داخل قرية تصفا فى وجود شرطة المرافق وكذلك وجود ورشة حدادة مخالفة تتسبب فى إشغالات بالطريق العام بقرية كفر رجب.



وأضاف رفعت أنه تم ضبط مصنع حلويات بدروم مخالف بمنزل بقرية كفر رجب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب تلك المخالفات.



وشدد رئيس مدينة كفر شكر على كافة المسئولين بمجلس المدينة ورؤساء الوحدات القروية بضرورة الاهتمام بالخدمات فى شتى المجالات وحل مشكلات المواطنين والنزول إلى الشوارع والتواصل مع المواطنين وتفقد الأوضاع على أرض الواقع وحل أى مشكلات وتنفيذ طلبات الأهالى طبقا للقانون والامكانيات المتاحة لشعور بالرضا التام.



وشدد رئيس مدينة كفر شكر على مواصلة جهود حملات الاشغالات ورصد المخالفات ومراجعة إجراءات التراخيص فى جميع قرى الوحدات القروية والمدينة أيضا بهدف الصالح العام وتطبيق القانون على الجميع وأيضا الاهتمام بالخدمات العامة والنظافة ورفع القمامة فى مواعيدها حفاظا على البيئة والصحة العامة لأهالينا المواطنين الذين نعمل على راحتهم وخدمتهم فى شتى المجالات.



من ناحية أخري أجرى قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة تفقدية في مدينة شبرا الخيمة لمتابعة المشروعات القومية وأعمال إزالة المباني المتعارضة مع أعمال توسعة الطريق الدائرى بنطاق محافظة القليوبية وأعمال تطوير شارع أحمد عرابي وشارع شركات البترول وتطوير محيط قصر محمد علي.

وقال المحافظ إن الجولة شارك فيها شباب البرنامج الرئاسي واستهدفت الوقوف على مستجدات الأعمال وتذليل العقبات، ودفع العمل للانتهاء من هذه المشروعات والتي تعد من أكبر المشروعات القومية التي تقام بمدينة شبرا الخيمة والتي ستنقل المدينة نقلة نوعية وحضارية لتسهم في رفع مستوى الخدمة والمعيشة لمواطنيها.



وبدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية بحي غرب وحي شرق شبرا الخيمة ومدينة الخصوص، للوقوف على مستجدات الأعمال وتذليل أي معوقات ميدانيا لموقع الإزالة ، حتى لا تتسبب فى أي تعطيل للخطة الموضوعة لذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة للمساهمة في المشروع القومي لتوسعات الطريق الدائري.

كما تابع المحافظ أعمال تطوير المنطقة المحيطة بقصر محمد علي بحي غرب شبرا الخيمة والتي تتم على قدم وساق تمهيدا لافتتاحه قريبا حيث موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الدهانات للمباني الحكومية والمدارس وواجهات المنازل المحيطة بالقصر في أقرب وقت ممكن.



وتابع المحافظ خلال جولته أعمال النظافة بشارع بهتيم إسكو أمام مجمع المدارس، حيث وجه برفع الأتربة والتراكمات من على جانبي الطريق كما تم إزالة الجراجات العشوائية وإزالة الإشغالات بالشارع، كما وجه الهجان بإدراج الشارع بالخطة الاستثمارية ورصفه وتطويره.



وأجرى محافظ القليوبية جولة تفقدية بمدن بنها وشبرا الخيمة لمتابعة أعمال التطوير التي تجرى بها، وذلك فى إطار متابعة المشروعات الجاري تنفيذها.



واستهل المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير ميدان محطة قطار بنها حيث إن المشروع يتضمن إنشاء ميدان جمالي يحتوي على عمل فني ومسطحات خضراء بما يليق بمدخل عاصمة المحافظة، للقادم والمغادر من محطة قطار بنها.



وأكد الهجان على مراعاة أعلى معدلات الأمان والسلامة لحركة المركبات والمشاة بالميادين، فضلا عن تحسين المظهر العام بما يحقق نقلة نوعية جمالية فى ميادين المحافظة.