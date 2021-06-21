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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

النمسا تتأهل لثمن نهائي يورو 2020 بعد الفوز على أوكرانيا

النمسا
النمسا

تأهل منتخب النمسا لدور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020” بفوزه على نظيره الأوكراني بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن المجموعة الثالثة.

 

منتخب النمسا كان الأفضل في النصف الأول من المباراة، واستطاع كريستوف باومجارتنر من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 21 بتسديدة بقدمه اليسرى من متابعة للضربة الركنية التي نفذها ديفيد ألابا من الجهة اليسرى.

 

وفي الدقيقة 42، أهدر أرناتوفيتش فرصة مضاعفة النتيجة للنمسا عندما تلقى تمريرة رائعة من سابيتزر، ليتواجد في موضع انفراد تام بحارس أوكرانيا، لكنه سدد الكرة خارج الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم النمسا بهدف نظيف.

 

وفي الشوط الثاني، حاول الأوكرانيون تعديل النتيجة، لكنهم فشلوا في هز شباك النمسا، لينتهي اللقاء بنفس النتيجة، ليصعد النمساويون لثمن نهائي البطولة.

 

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب النمسا لـ 6 نقاط في المركز الثاني، ليرفق منتخب هولندا لدور الـ 16، فيما توقف رصيد أوكرانيا عند 3 نقاط في المركز الثالث  منتظرًا ترتيب أفضل 4 ثوالث في باقي المجموعات لحسم صعوده للدور المقبل.

تشكيل أوكرانيا

وجاء تشكيل أوكرانيا كالتالي:

حراسة المرمى: جيورجي بوشان.

خط الدفاع: أولكساندر كارافاييف - إليا زابارني - ميكولا ماتفينكو - فيتالي ميكولينكو.

خط الوسط: روسلان مالينوفسكي - سيرجي سيدورشوك - أولكساندر زينشينكو - ميكولا شابارينكو.

خط الهجوم: أندري يارمولينكو - رومان يارمشوك.

تشكيل النمسا

وضم تشكيل النمسا كل من

حراسة المرمى: دانيل باشمان.

خط الدفاع: أليكساندر دراجوفيتش - ديفيد ألابا - مارتن هنترجر.

خط الوسط : ستيفان لاينر - مارسل سابيتزر - زافر شلاجر - فلوريان جريليتش - كونراد لايمر.

خط الهجوم: كريستوف باومجارتنر - ماركو أرناوتوفيتش.

 

أوكرانيا النمسا هولندا يورو 2020 دور المجموعات

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