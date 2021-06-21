يعمل على تغيير الجينات.. كواليس إعلان أول دواء لعلاج ضمور العضلات.. فيديو

قال الدكتور محمود ياسين، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء، إن مرض ضمور العضلات يعتبر أحد الأمراض الصعبة جدا في علاجها، لافتا إلى أنه منذ فترة قريبة جدا لم يكن هناك علاج لمرض ضمور العضلات يعتمد عليه.

وأضاف ياسين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن الإصابة بهذا المرض يكون لدى الأطفال حديثي الولادة، مؤكدا أن ضمور العضلات مرض وراثي ومشكلته الأساسية أنه يعمل على تغيير الجينات وهذا له دور كبير جدا في منظومة عمل العضلات.

وأوضح ياسين أن مرض ضمور العضلات يسبب صعوبة في البلع وقد يتطور المرض تباعا حسب الحالة المصابة، مؤكدا أن المصابين بالمرض لا يقدرون على الحركة ومن الممكن أن تؤدى الإصابة بهذا المرض إلى الوفاة.

وتابع: علاج حالات ضمور العضلات في البداية يساعد على عدم تطور الحالة الصحية للمصاب، مؤكدا أننا قمنا بتسجيل الدواء الخاص بعلاج ضمور العضلات في مصر في شهر يونيو لعام 2021 وهذا الدواء تعترف به هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

يذكر أن ضمور العضلات الشوكي (SMA) هو مرض وراثي يدمر بشكل تدريجي الخلايا العصبية الحركية في جذع الدماغ والحبل الشوكي التي تتحكم في نشاط العضلات الهيكلية الأساسية مثل " التحدث، المشي ،التنفس، البلع"، ما يؤدي إلى ضعف العضلات وضمورها.

ويأتي هذا الإجراء انطلاقا من التكليفات الرئاسية بمنح الأولوية الاستراتيجية لتوفير الدواء بالسوق المصري، وحرص الدولة على تلبية الاحتياجات الدوائية للمواطن المصري، ومتابعة هيئة الدواء المصرية معاناة العديد من أبناء الوطن مصابي ضمور العضلات.

كما يأتي متوافقا مع رصد منظومة الشكاوى الحكومية لاستغاثات مرضى ضمور العضلات، وهو ما دفع الهيئة إلى العمل بأقصى طاقة ممكنة من أجل تخفيف الألم، وتوفير الدواء المعالج لمرض ضمور العضلات في سوق الدواء المصري.