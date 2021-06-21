عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عدد ضحايا الحادث غير معروف

ننتظر بيانا رسميا.. أحمد موسى يعلق على حادث قطار حلوان.. شاهد

احمد موسى
احمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك حادث قطار وقع في منطقة حلوان، وهو حادث تصادم بين قطار وأتوبيس ينقل مجموعة من العمال .


وأضاف أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي ولكن هناك معلومات عن وجود وفيات ومصابين جراء الحادث ".

 

وتابع أحمد موسى :"  تم نقل المصابين إلى المستشفيات المجاورة لمقر الحادث، والقطار كان يحمل فحم على هذا الخط، وهذه المسار خاص بقطارات البضائع".

 

وأكمل  أحمد موسى :"  عدد ضحايا حادث تصادم القطار غير معروف  حتى الآن لكنه لم يصدر بيان رسمي حتى الآن ".

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :"  ننتظر إصدار بيان رسمي من وزارة النقل ووزارة الصحة للتعرف على ملابسات الحادث و أعداد الوفيات والمصابين "، مضيفا:" أعداد كبيرة من المواطنين شاركوا فى عملية إخراج المصابين من داخل أتوبيس نقل العمال ".

 

واصطدم قطار بميكروباص فى منطقة حلوان، وسط أنباء عن وقوع وفيات نتيجة الحادث.

 

تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا باصطدام قطار بأتوبيس في منطقة كفر العلو وجارى حصر الإصابات والوفيات، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث.

تبين أن القطار قادم من قليوب متجها إلى منطقة التبين وكان من المفترض أن يذهب بحمولته للواحات، وتم الكشف عن أن سائق القطار يدعى محمد حجازى وجارى فحص البلاغ.

 

قطار حلوان أحمد موسى حادث قطار خبار التوك شو حادث تصادم حادث قطار حلوان حوادث القطارات

ترشيحاتنا

الصحة تكشف الحصيلة النهائية في حادث قطار حلوان

إحصائية أولية.. أحمد موسى: حالتا وفاة و6 مصابين في حادث قطار حلوان

الصحة: وفاة 2 وإصابة 6 آخرين في حادث قطار حلوان

غدا.. فتح التحقيق مع نانسي عجرم وزوجها في قضية مقتل الشاب السورى

ننتظر بيانا رسميا.. أحمد موسى يعلق على حادث قطار حلوان.. شاهد

الغرف التجارية: اجراءات للتسويق الدولي للمنصة لفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

بشرى للمخالفين..تيسيرات جديدة للتصالح في مخالفات البناء بالقرى..تفاصيل

أعراضها مختلفة.. طبيب مصري في روسيا يحذر من خطورة سلالة دلتا المتحورة

أول رد من جامعة القاهرة بشأن موقف حنين حسام بعد الحكم بحبسها 10 سنوات

نجاة لاعب النادي الأهلي السابق من الموت

الزوجة الخائنة.. ضبطها زوجها في أحضان عشيقها ..والنيابة أخلت سبيلها

بعد إصابته بمرض غامض .. عماد متعب يتصدر تريند تويتر.. شاهد

اصطدام قطار بسيارة ميكروباص في حلوان.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اصطدام قطار بسيارة ميكروباص في حلوان.. صور

وزير الدفاع يؤكد جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أي مهام لحماية الأمن القومي المصري

طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل .. خطوة بخطوة

في اليوم العالمي للأب 2021.. نصائح صحية للآباء للحفاظ على صحتهم

فيديو

فيديوجراف.. أهم تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية

مصر تبني مستقبلها.. مميزات مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

فيديوجراف.. تحذير من عادة خاطئة.. لا تترك باب غرف الأطفال مفتوحا

وزير الدفاع يشهد تخريج دورات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية وكلية القادة والأركان.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

أحمد فهيم يكتب: الحنين إلى الأب فهيم

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

ضد المنطق.. تحت مستوى الرادار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ