ننتظر بيانا رسميا.. أحمد موسى يعلق على حادث قطار حلوان.. شاهد

عدد ضحايا الحادث غير معروف

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك حادث قطار وقع في منطقة حلوان، وهو حادث تصادم بين قطار وأتوبيس ينقل مجموعة من العمال .



وأضاف أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي ولكن هناك معلومات عن وجود وفيات ومصابين جراء الحادث ".

وتابع أحمد موسى :" تم نقل المصابين إلى المستشفيات المجاورة لمقر الحادث، والقطار كان يحمل فحم على هذا الخط، وهذه المسار خاص بقطارات البضائع".

وأكمل أحمد موسى :" عدد ضحايا حادث تصادم القطار غير معروف حتى الآن لكنه لم يصدر بيان رسمي حتى الآن ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" ننتظر إصدار بيان رسمي من وزارة النقل ووزارة الصحة للتعرف على ملابسات الحادث و أعداد الوفيات والمصابين "، مضيفا:" أعداد كبيرة من المواطنين شاركوا فى عملية إخراج المصابين من داخل أتوبيس نقل العمال ".

واصطدم قطار بميكروباص فى منطقة حلوان، وسط أنباء عن وقوع وفيات نتيجة الحادث.

تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا باصطدام قطار بأتوبيس في منطقة كفر العلو وجارى حصر الإصابات والوفيات، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث.

تبين أن القطار قادم من قليوب متجها إلى منطقة التبين وكان من المفترض أن يذهب بحمولته للواحات، وتم الكشف عن أن سائق القطار يدعى محمد حجازى وجارى فحص البلاغ.