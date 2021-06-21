يا فرحة ما تمت.. الأحجار الكريمة المكتشفة في قرية أفريقية ليست ألماس

بعد توافد الآلاف للبحث عن الثروة

توافد آلاف القرويين على منحدر تل في مقاطعة كوازولو ناتال الجنوب أفريقية للبحث عن أحجار كريمة غامضة اكتشفها أحد رعاة الماشية معتقدين أنها من الألماس.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية أرسل المسؤولين الأفريقيين علماء الجيولوجيا وخبراء التعدين لجمع عينات من هذه الأحجار للاختبار بعد سفر الكثريين من جميع المناطق المحيطة بالقرية إلى تلال الأحجار الكريمة.

ولسوء الحظ أظهرت النتائج الأولية التي أجراها علماء الجيولوجيا وخبراء التعدين أن الأحجار الكريمة المكتشفة الأسبوع الماضي والتي حفر السكان للعثور عليها لأيام ما هي إلا مجرد كوارتز.

نتيجة البحث عن الأحجار الكريمة

وجاء في بيان الحكومة المحلية: «كشفت الاختبارات التي أجريت بشكل قاطع أن الأحجار المكتشفة في المنطقة ليست ألماسًا، وإنما هي في الواقع بلورات كوارتز، مشيرة إلى أن القيمة المحتملة للأحجار ستكون منخفضة للغاية مقارنة بالماس».

في غضون ذلك، دعت الحكومة السكان إلى إخلاء المنطقة بسبب مخاطر فيروس كورونا والتدهور البيئي.

بعض السكان لجأوا للبيع

وذكرت الصحيفة أنه قبل صدور التقرير النهائي بدأ بعض السكان في بيع الأحجار بالفعل، حيث تراوح السعر الابتدائي من 5.15 جنيه إسترليني إلى 15.46 جنيه إسترليني.

ويعد الكوارتز ثاني أكثر المعادن وفرة في القشرة الأرضية، كما أنه غير مربح على عكس الماس الذي كان من الممكن أن يجلب آلاف الدولارات.