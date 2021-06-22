البرلمان يناقش طلب نقل محطة السكك الحديدية من وسط المدينة للزملوطى.. اليوم

تواصل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب مصطفى بكرى، بشأن أسباب عدم مطالبة الجهاز المالي بوزارة النقل للشركة المصرية للتغذية والخدمات أبيلا مصر، لسداد ديون تتجاوز 30 مليون جنيه لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والنائب يوسف الصاوي، بشأن نقل محطة السكك الحديدية بوسط مدينة الفيوم إلى منطقة الزملوطى.

كما تناقش طلب النائبة سولاف درويش، بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبرى مشاه عمى الطريق الزراعي أو نفق يمر أسفل السكة الحديد والطريق الزراعي بقرية سنديون التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، وطلب النائب لطفى شحاتة بشأن:

أ - سوء حالة محطة قطار بردين بمركز الزقازيق.

ب- سوء محطة قطار شيبة بمركز الزقازيق



وطلب النائب محمد الحسيني، بشأن:

أ- توقف العمل بطريق الخدمة الموازي للطريق الدائري بنطاق حي بولاق الدكرور

ب- الحاجة إلى إنشاء منزل امام مستشفى بوالق الدكر ور من المحور الجديد على ترعة الزمر للقادم من روض الفرج، وكذلك إنشاء منزل على شارع السودان بجوار نادى الدقي لمقادم من المنيب.



ح - الحاجة إلى إنشاء كوبرى مشاه بسلام كهربائية بدلا من كوبرى همفرس الذى تم إلغاءه بسبب أعمال محور ترعة الزمر بمنطقة بولاق الدكرور.