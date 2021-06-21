70 مليار جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء في 4500 قرية .. تفاصيل

قال أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن تخفيف الأحمال بدأ من 2008 وفي 2014 وصل تخفيف الاحمال لـ 6 ألف ميجا وات وكان يمثل 20 % من انتاجنا من الكهرباء .



وأضاف أيمن حمزة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" خلال 7 سنوات تم إدخال أكثر من 28 ألف ميجاوات للخدمة واصبح لدينا فائض من الكهرباء يتخطى الـ 25% ".



ولفت أيمن حمزة:" خلال الـ7 سنوات الماضية تم تقوية شبكات الكهرباء في مصر بشكل كبير، وتم مضاعفة شبكات الكهرباء، وتم مضاعفة محطات الجهد الفائق 4 مرات خلال السنوات الـ 7 الماضية “، مضيفا:” أقصى حمل وصلنا له كان 30 ألف ميجا وات وعلى الرغم من ذلك لدينا احتياطي يتخطى الـ 16 ألف ميجا وات ".

وأكمل أيمن حمزة:" مصر اتبعت استراتيجية من أجل تطوير ملف الطاقة والكهرباء في مصر خلال الـ 7 سنوات الماضية " مضيفا:" أصبح لدينا القدرة الكهربائية والطاقة الكهربائية الكافية".

وأضاف أيمن حمزة:" تم زيادة شبكات نقل الكهرباء في محافظات الصعيد، ومن المخطط أن يتم صرف 24 مليار جنيه لتدعيم شبكات القرى في المرحلة الاولى من مبادرة تطوير الريف المصري، وخلال الـ 3 مراحل الخاصة بمبادرة تطوير الريف المصري سنصل لصرف حوالي 70 مليار جنيه في 4500 قرية لـ تدعيم شبكات الكهرباء وضمان وصول الكهرباء لكافة قرى الجمهورية ".



وفي سياق متصل قال أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مصر كان بها عجزا في الكهرباء يصل لـ 20 % ، لكن بعد خطة التطوير أصبح لدينا احتياطي يتخطى 25% من احتياجاتنا، ولدينا استراتيجية لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة ".

وأضاف أيمن حمزة ، :"أوروبا تهتم بالحصول على الطاقة من المصادر المتجددة، ومصر هي بوابة أفريقيا إلى أوروبا".

وتابع أيمن حمزة:" هناك دراسات للربط الكهربائي بـ كابل بحري بين مصر وقبرص واليونان بـ 2000 ميجا وات، وهذا الربط يعود بالنفع على الكل، ويدعم ذلك اهتمام مصر بزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة".

وأكمل أيمن حمزة:" أحد الشركات تقدمت بمشروع كابل بحري بين مصر واليونان وقبرص للربط الكهربائي، وهناك اهتمام بين مصر واليونان للسير في أفضل الطرق لإتمام هذا المشروع، ومن المحتمل أن يكون هناك خطوات إيجابية في هذا الأمر مستقبلا".

وأضاف أيمن حمزة:" الكابل البحري سيكون بين أقرب نقطتين بين مصر وقبرص ثم من قبرص إلى اليونان، وكل الدراسات مطروحة للربط الكهربائي المباشر مع قبرص واليونان ".