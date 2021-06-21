الهواتف المطوية أسطورة لا تموت.. وموتورولا وسامسونج تعيدها للحياة مرة أخرى

من الماضي إلى الحاضر

رافقتنا الهواتف المطوية في فترات مهمة في حياتنا، فكانت هي الصاحب الوفي بالنسبة لجيل الثمانينات والتسعينات أيام المدرسة والجامعة، وكانت بمثابة تحف فنية من شركتي سامسونج وموتورولا.

واعتبرت فكرة طي الهاتف وفتحة مرة أخرى أمام أصحاب المدرسة يوحي بالأهمية المطلقة والتميز، وكنت الهواتف حينها هى التريند السائد، وكانت القدرة على إنهاء المكالمة بضغطة واحدة عند طي الهاتف شئ يوحي بأنك تتعامل مع أحدث ما وصلت إلي التكنولوجيا.

وعلى الرغم من أن المشكلة الشائعة التي كانت تؤرق أصحاب الهواتف المطوية هي فكرة احتواء هذه الهواتف على شاشة صغيرة، إلا أنه من المفارقات أن الطلب على الشاشات الأكبر هو بالضبط ما أعاد الهواتف المطوية مرة أخرى بتصميم جديد من خلال شركتي سامسونج وموتورولا.

الهواتف المطوية بين الماضى والحاضر.. وسامسونج وموتورولا تعيدها مرة أخري



وقامت شركتا سامسونج وموتورولا بإطلاق نوع محسن وحديث من الهواتف المطوية أوFlip phones بهواتف أخري تستخدم شاشات أكبرمثل هاتف Motorola RAZR الذى تم إطلاقه في عام 2019 ، وكذلك Galaxy Z Flip الذي تم إطلاقه لأول مر العام الماضي، وتعمل شركة سامسونج على إطلاقه العام الحالي بمواصفات اكثر حداثة وتصميم أفضل.

وتختلف الهواتف المطوية الحالية من شركتي سامسونج وموتورولا بأن الهواتف قامت بتحويل الجزء السفلي من الهواتف الذي كان عبارة عن لوحة مفاتيح للكتابة إلى شاشة كاملة تعمل باللمس لتكون شاشتين بدلا من واحدة.



وكانت من أسوأ الأمور في الهواتف المطوية القديمة هو عدم تمكن المتصل من رؤية الشاشة، مثل عدم التمكن من رؤية المكالمات الهاتفية أوالرسائل، ولم يكن من الممكن رفع الهاتف دون الرد.

ولعبت شركتا سامسونج وموتورولا دورا كبيرا في تطوير الهواتف المطوية بعدد من التصميمات الملائمة وتطوير الشاشات وجعلها أكثر مرونة في الطي وكيفية التحكم بها.

مواصفات هاتف Galaxy Z Flip 3 .. أفضل الهواتف المطوية القادمة



وسيأتى هاتف Galaxy Z Flip 3 القابل للطى من سامسونج مع شاشة من نوع LTPO AMOLED ، مع دعم قلم S Pen الذكى، لكن ليس من المعروف إذا كان الهاتف سيحتوى على فتحة مخصصة للقلم الذكى بداخله أم لا .



وسيقدم هاتف Galaxy Z Fold 3 القابل للطى من سامسونج ، بشاشة أقوى من سابقه، حيث سيتم تعديل نوع الزجاج المستخدم وسيتم استخدام زجاج UTG من النوع السميك ، حيث كانت سامسونج قد أصدرت هاتف Galaxy Z Fold2 بنوعية خفيفة من زجاج UTG ، لتصدره بسعر أرخص.