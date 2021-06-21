عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

من الماضي إلى الحاضر

الهواتف المطوية أسطورة لا تموت.. وموتورولا وسامسونج تعيدها للحياة مرة أخرى

الهواتف المطوية أسطورة
الهواتف المطوية أسطورة لا تموت.. وموتورولا وسامسونج تعيدها

رافقتنا الهواتف المطوية في فترات مهمة في حياتنا، فكانت هي الصاحب الوفي بالنسبة لجيل الثمانينات والتسعينات أيام المدرسة والجامعة، وكانت بمثابة تحف فنية من شركتي سامسونج وموتورولا.

واعتبرت فكرة طي الهاتف وفتحة مرة أخرى أمام أصحاب المدرسة يوحي بالأهمية المطلقة والتميز، وكنت الهواتف حينها هى التريند السائد، وكانت القدرة على إنهاء المكالمة بضغطة واحدة عند طي الهاتف شئ يوحي بأنك تتعامل مع أحدث ما وصلت إلي التكنولوجيا.

 

وعلى الرغم من أن المشكلة الشائعة التي كانت تؤرق أصحاب الهواتف المطوية هي فكرة احتواء هذه الهواتف على شاشة صغيرة، إلا أنه من المفارقات أن الطلب على الشاشات الأكبر هو بالضبط ما أعاد الهواتف المطوية مرة أخرى بتصميم جديد من خلال شركتي سامسونج وموتورولا

 

LG Wine Smart
Philips W8568

سامسونج تستعين بمهندسي أبل لتطوير منتجاتها

موتورولا تطلق هاتفها الخارق ديفي 2021 بإمكانات مقاومة للظروف الصعبة

 

الهواتف المطوية بين الماضى والحاضر.. وسامسونج وموتورولا تعيدها مرة أخري  


وقامت شركتا سامسونج وموتورولا بإطلاق نوع محسن وحديث من الهواتف المطوية أوFlip phones بهواتف أخري تستخدم شاشات أكبرمثل هاتف Motorola RAZR الذى تم إطلاقه في عام 2019 ، وكذلك Galaxy Z Flip الذي تم إطلاقه لأول مر العام الماضي، وتعمل شركة سامسونج على إطلاقه العام الحالي بمواصفات اكثر حداثة وتصميم أفضل.

Sagem myMobileTV 2
Sony Ericsson W380

وتختلف الهواتف المطوية الحالية من شركتي سامسونج وموتورولا بأن الهواتف قامت بتحويل الجزء السفلي من الهواتف الذي كان عبارة عن لوحة مفاتيح للكتابة إلى شاشة كاملة تعمل باللمس لتكون  شاشتين بدلا من واحدة. 


وكانت من أسوأ الأمور في الهواتف المطوية القديمة هو عدم تمكن المتصل من رؤية الشاشة، مثل عدم التمكن من رؤية المكالمات الهاتفية أوالرسائل، ولم يكن من الممكن رفع الهاتف دون الرد.  
ولعبت شركتا سامسونج وموتورولا دورا كبيرا في تطوير الهواتف المطوية بعدد من التصميمات الملائمة وتطوير الشاشات وجعلها أكثر مرونة في الطي وكيفية التحكم بها. 

Samsung Galaxy Z Flip 3 may jump into the mid-range category

مواصفات هاتف Galaxy Z Flip 3 .. أفضل الهواتف المطوية القادمة 

Samsung Galaxy Z Flip 3 renders reveal the changes we want to see | Tom&#39;s Guide


وسيأتى هاتف Galaxy Z Flip 3  القابل للطى من سامسونج مع شاشة من نوع LTPO AMOLED ، مع دعم قلم S Pen الذكى، لكن ليس من المعروف إذا كان الهاتف سيحتوى على فتحة مخصصة للقلم الذكى بداخله أم لا . 

And this is after the surprise. Samsung has leaked promotional materials for the Galaxy Z Fold


وسيقدم هاتف Galaxy Z Fold 3 القابل للطى من سامسونج ، بشاشة أقوى من سابقه، حيث سيتم تعديل نوع الزجاج المستخدم وسيتم استخدام زجاج  UTG من النوع السميك ، حيث كانت سامسونج قد أصدرت هاتف  Galaxy Z Fold2 بنوعية خفيفة من زجاج UTG ، لتصدره بسعر أرخص.

الهواتف المطوية سامسونج موتورولا Galaxy Z Flip مواصفات هاتف Galaxy Z Flip 3

موضوعات متعلقة

قريبا.. إطلاق أول هاتف ذكي قابل للطي من هونر

سامسونج كلمة السر لإطلاق أول هاتف قابل للطي من جوجل

Galaxy Z Fold Tab.. سامسونج تحصل على براءة اختراع لأول تابلت قابل للطي ..صور

بسعر خرافي.. تعرف على مواصفات أول هاتف قابل للطي من شاومي Mi Mix Fold

ترشيحاتنا

يورو 2020.. ممر شرفي لـ بانديف في آخر مبارياته مع مقدونيا الشمالية

قبلة من ياسمين عبد العزيز لـ أحمد العوضى تشعل إنستجرام .. فيديو

وزير الخارجية السعودي يبحث مع مدير الوكالة الذرية ملف إيران النووي

أحمد موسى: كلمة مصر هتمشي في الملف الليبي

حادث قطار حلوان.. أحمد موسى: المنازل مبنية بجوار السكة الحديد والمشهد كارثي

رغم رفض طالبان.. البنتاجون يعلن موافقة تركيا على "صفقة" تأمين مطار كابول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

خالد عبد العزيز يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك

بشرى للمخالفين..تيسيرات جديدة للتصالح في مخالفات البناء بالقرى..تفاصيل

أعراضها مختلفة.. طبيب مصري في روسيا يحذر من خطورة سلالة دلتا المتحورة

أول رد من جامعة القاهرة بشأن موقف حنين حسام بعد الحكم بحبسها 10 سنوات

الزوجة الخائنة.. ضبطها زوجها في أحضان عشيقها ..والنيابة أخلت سبيلها

نجاة لاعب النادي الأهلي السابق من الموت

فرجاني ساسي يمنع انتقال رمضان صبحى إلى الزمالك.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اصطدام قطار بأتوبيس في حلوان.. صور

وزير الدفاع يؤكد جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أي مهام لحماية الأمن القومي المصري

طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل .. خطوة بخطوة

في اليوم العالمي للأب 2021.. نصائح صحية للآباء للحفاظ على صحتهم

فيديو

فيديوجراف.. أهم تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية

مصر تبني مستقبلها.. مميزات مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

فيديوجراف.. تحذير من عادة خاطئة.. لا تترك باب غرف الأطفال مفتوحا

وزير الدفاع يشهد تخريج دورات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية وكلية القادة والأركان.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

أحمد فهيم يكتب: الحنين إلى الأب فهيم

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

ضد المنطق.. تحت مستوى الرادار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ