ارتفاع عدد فروع البنوك لـ 4532 فرعا بنهاية 2020

ارتفع إجمالي عدد فروع البنوك العاملة بالسوق المصرية علي مستوي الجمهورية إلي 4532 فرعا بنهاية ديسمبر الماضي بعد ان كانت 4462 فرعا في سبتمبر الماضي ومقارنة بـ 4451 فرعا في يونيو السابق لهما.



ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري وصل عدد البنوك العاملة بالسوق المصرية إلي 38 بنكا.



بحسب التقرير الصادر عن البنك المركزى، وصل إجمالي فروع بنوك القري إلي 1208 فرعا بنكيا خلال الفترة من مارس حتي ديسمبر من العام الماضي.



وبلغت الكثافة المصرفية لـ 22.7% بنهاية ديسمبر السابق ومقارنة بـ 23% في سبتمبر السابق.



وسجل اجمالي عدد العاملين بالبنوك إلي 126.044 ألف موظف في ديسمبر الماضي بعد ان كانت العمالة نحو 124.3 ألف موظف في يونيو السابق.



وسجلت جملة بطاقات الخصم الصادرة عن البنوك لنحو 19.04 مليون بطاقة في ديسمبر الماضي مقابل 17.8 مليون بطاقة في يونيو الماضي.



وبلغ إجمالي بطاقات الدفع مقدما نحو 22 مليون بطاقة في ديسمبر السابق مقابل 18.3 مليون في يونيو 202، ومقارنة بـ 16.011 مليون بطاقة في يونيو 2019.



وكشف التقرير عن وصول اجمالي بطاقات الائتمان لنحو 3.9 مليون جنيه ديسمبر السابق ومقارنة بـ 3.7 مليون جنيه في يونيو 2020.