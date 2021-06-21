رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية: برنامج أعباء الصادرات ترجمة حقيقية لطموح الصناع

قال المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات، إن البرنامج البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات بعد اعتماده من مجلس الوزراء، هو برنامج واعد للغاية فهو ترجمة حقيقة لطموح الصناع، ومن 20 عاما لم نجد برنامجا بقوته.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفة مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "مال وأعمال" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوزز"، أنه تم أكثر من 16 اجتماعا مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بها نقاشات عدة ليخرج البرنامج بهذا الشكل، وهذا من أسباب نجاح البرنامج الرئيسية، وظهوره بهذا الشكل.

ولفت إلي أن البرنامج له 9 محاور رئيسية مؤكدا ان السوق الافريقي يعتبر بكرا بالنسبة لمصر ، وهذا لأنه سوق واعد جدا ، ولكننا غير متواجدين فيه بقوة مثل الهند والصين بسبب ارتفاع تكلفة الشحن إلى أفريقيا .

وأوضح ، أن البرنامج التصديري الجديد أتاح لنا الوصول إلى نسبة 80% مساندة ، مؤكدا ان البرنامج القديم كان يعطي 50% فقط من المساندة ، وأن البرنامج الجديد يساعدنا على التركيز أكثر على افريقيا .

وتابع أبو المكارم ، ان مصر لديها العديد من المخازن في كينيا ، مؤكدا اننا نعمل في جميع القطاعات وقطاع الكيماويات يحتل المركز الأول حيث يمثل 22% من حجم الصادرات المصرية ونتمنى ان نصل الى 30 مليارا مع نهاية هذا العام .



وكشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ، أن صادرات القطاع بلغت خلال الفترة من (يناير – إبريل) 2021 ما قيمته 1,950 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 30% عما كانت عليه خلال نفس الفترة من عام 2020 والتي بلغت قيمتها 1,496مليار دولار.

وأضاف أن فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية كان من أهم الأسباب، خاصة أن أغلب الدول تعانى من أزمة الإغلاقات وصعوبات فى توافر سلاسل التوريد بسبب سياسات حكومتها ‏تجاه التعامل مع أزمة كورونا، مما جعل المنتجات المصرية تحل بدلاً من المنتجات المنافسة من الصين وغيرها من الدول ‏التى خضعت للغلق الكلي، بالإضافة لارتفاع أسعار بعض السلع ومن بينها منتجات الأسمدة التى ارتفعت خلال الربع الأول ‏من عام 2021.