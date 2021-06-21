أمريكا تعلن عودة سفيرها إلى روسيا هذا الأسبوع

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس اليوم الاثنين، إن السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان سيعود إلى موسكو هذا الأسبوع.

وبحسب "رويترز"، قال برايس للصحفيين إن الولايات المتحدة ترحب بعودة السفير الروسي أناتولي أنتونوف.

وجاء ذلك بعد اتفاق الرئيس الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين في قمة الأسبوع الماضي للدولتين لإعادة المبعوثين إلى موسكو وواشنطن.

عارض مستشار الأمن القومي للرئيس جو بايدن، اليوم الأحد، الانتقادات الموجهة إلى اجتماعه مع الرئيس فلاديمير بوتين، وأصر على أن بايدن أحرز تقدمًا مهمًا في التعامل مع نظيره الروسي.

وأدان الجمهوريون قمتهم في جنيف لأنها منحت بوتين فوزًا في العلاقات العامة وحذر مسؤول استخباراتي سابق من أن ذلك قد يشجع شي جين بينج من الصين.

لكن في إشارة إلى تجميد العلاقات الدبلوماسية، ظهر أن السفير الروسي في واشنطن كان في طريقه للعودة لتولي منصبه بعد استدعائه إلى موسكو في أبريل.

قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي لبايدن، إن الرئيس حصل على نظرة ثاقبة لآراء بوتين خلال قمتهما.