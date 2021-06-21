الكشف عن أحدث مشروع بالعاصمة الإدارية بالتعاون مع الجانب الإماراتي

بدأت مجموعة "مارجينز" MARGINS للتطوير العقاري وإدارة المشروعات، أعمال الحفر والإنشاءات لمشروعها الجديد "Zia" التجاري الطبي الإداري، بالعاصمة الإدارية الجديدة الذي يقع على مدخل ميدان الداون تاون و امام فندق الماسة والمستشفى المركزي بالعاصمة، باستثمارات تقترب من حاجز المليار جنيه.

يأتي هذا في الوقت الذي وقعت فيه المجموعة، تعاون لإدارة المشروع مع العملاق الإماراتي مجموعة (EFS) والمتخصصة في تقديم الخدمات الرائدة والمتكاملة وإدارة المرافق، حيث تتخصص الشركة في تقديم وإنشاء أسس للحلول المستدامة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

المهندس أشرف شاهين نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب لمجموعة "MARGINS" مارجينز للتطوير العقاري وإدارة المشروعات، أكد خلال مؤتمر صحفى اليوم الاثنين أن الشركة بدأت بالفعل أعمال الحفر والإنشاءات لمشروعها الجديد "Zia" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالي استثمارات تصل إلي مليار جنيه، وهو عبارة عن مشروع تجاري طبي إداري تصل مساحته الإجمالية 18 ألف متر، بإجمالي 176 وحدة، بمساحات تبدأ من 24 متر وحتى 224 متر، وتابع أن قيمة المتر تبدأ من 24 ألف جنيه للإداري والطبي، كما أن الشركة تعتزم تسليم هذا المشروع نهاية عام 2023.

وأضاف شاهين أن فكرة مشروع ZIA قائمة على تحقيق التوازن بين بيئة العمل والراحة النفسية وانعكاسها على النشاط الحيوي الازم لأداء أفضل، مشيرًا إلى أن الشركة تطبق معايير منظمة “IWBI” العالمية التي تهتم بجودة المباني وانعكاسها علي صحة شاغليها بالإضافة إلي رفع العائد الإستثماري للوحدات.

وأوضح شاهين، أن المجموعة لديها نية للتوسع في مجالات التطوير العقاري والتنمية الصناعية وإقامة مشروعات سكنية وتجارية وإدارية وطبية، بضخ نحو 4 مليارات جنيه استثمارات جديدة في السوق المصرية، بالإضافة إلى توسيع محفظة الشركة من الأراضي، منوهًا عن أن المجموعة تستعد للاستحواذ على مساحات بالعاصمة الإدارية الجديدة ومساحات جديدة من الأراضي بمدينة العلمين الجديدة ، نظرًا لاهتمام المجموعة بالتوسع في العاصمة الإدارية لما له من جدوى اقتصادية.