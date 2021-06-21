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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة العامة تبدأ التحقيقات فى حادث تصادم قطار بحلوان

حادث قطار حلوان
حادث قطار حلوان

أمر المستشار النائب العام  بالتحقيق العاجل في واقعة حادث اصطدام قطار بحافلتيْن في حلوان، وقد انتقل فريق من "النيابة العامة" إلى موقع الحادث لمعاينته.

تعلن "النيابة العامة" عما أسفرت عنه التحقيقات فور الانتهاء منها.

وأعلنت هيئه سكك حديد مصر أنه في تمام الساعه 5.45 مساء اليوم أثناء مسير قطار بضائع محمل بالرخام على خط التبين / العباسيه في المسافه بين التبين وحلوان تصادم القطار بـ 2 ميني باص متوقفين في منطقة سكنية على مسافه قريبه جدا من السكه ومتعارضين مع مسار القطار وفي مكان لايوجد به أى مزلقانات أو أماكن معده للعبور أو منطقه انتظار سيارات.

 

وأضافت الهيئة في بيان لها أن السائق حاول التوقف ولم يتمكن من ذلك مما أدى إلى إحتكاكه بأحدهما واصطدامه بالأخر وجاري المتابعه.

 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الإثنين، عن وفاة مواطنينين وإصابة 6 آخرين

 

 

النيابة العامة حادث قطار بحلوان حادث تصادم قطار

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