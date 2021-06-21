النيابة العامة تبدأ التحقيقات فى حادث تصادم قطار بحلوان

أمر المستشار النائب العام بالتحقيق العاجل في واقعة حادث اصطدام قطار بحافلتيْن في حلوان، وقد انتقل فريق من "النيابة العامة" إلى موقع الحادث لمعاينته.

تعلن "النيابة العامة" عما أسفرت عنه التحقيقات فور الانتهاء منها.

وأعلنت هيئه سكك حديد مصر أنه في تمام الساعه 5.45 مساء اليوم أثناء مسير قطار بضائع محمل بالرخام على خط التبين / العباسيه في المسافه بين التبين وحلوان تصادم القطار بـ 2 ميني باص متوقفين في منطقة سكنية على مسافه قريبه جدا من السكه ومتعارضين مع مسار القطار وفي مكان لايوجد به أى مزلقانات أو أماكن معده للعبور أو منطقه انتظار سيارات.

وأضافت الهيئة في بيان لها أن السائق حاول التوقف ولم يتمكن من ذلك مما أدى إلى إحتكاكه بأحدهما واصطدامه بالأخر وجاري المتابعه.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الإثنين، عن وفاة مواطنينين وإصابة 6 آخرين