بنك التعمير والإسكان يوقع بروتوكولا لدعم مبادرة تحول المخابز للعمل بالغاز الطبيعي

في إطار توجه الدولة نحو التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديلا عن السولار لترشيد الطاقة وتحقيق الاستفادة المثلي من الموارد الطبيعية للدولة و جهود ومبادرات البنك المركزي للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة .. قام بنك التعمير والإسكان بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وقام بتوقيع البروتوكول الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان وبحضور عدد من قيادات البنك والوزارة.

يهدف هذا التعاون الي تقديم التمويلات اللازمة لأصحاب المخابز في كافة محافظات الجمهورية في إطار مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة بسعر عائد 5% متناقص، للمساهمة في تكاليف احلال الغاز الطبيعي كوقود نظيف وامن للحفاظ على البيئة بديلا عن السولار،

ويأتي دعم بنك التعمير والإسكان لمبادرة تحول المخابز الي الغاز الطبيعي انطلاقا من مساهمات البنك المستمرة كأحد المؤسسات المصرفية الرائدة في مجال دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستكمالا للعديد من المشروعات التي قام البنك بتنفيذها بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

تستهدف هذه المبادرة تمويل ما يقرب من 30 ألف مخبز علي مستوي الجمهورية للتحول للعمل بالغاز الطبيعي وفقا لمعايير الجودة العالمية وعلى أن يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى بتحويل عدد 5625 مخبزا.

وأعرب حسن غانم عن اعتزازه بمشاركة البنك في هذه المبادرة التي تعد من أهم المبادرات القومية، وتؤكد على دور القطاع المصرفي الإيجابي في دعم المشاريع القومية وسوف يظل الجهاز المصرفي دائما شريكا فعالاً في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وفقا لتوجيهات البنك المركزي.