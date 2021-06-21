10 قروش.. "الكهرباء" تكشف تفاصيل الزيادة الجديدة في الأسعار اعتبارا من يوليو

قال أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه تم هيكلة أسعار الكهرباء وفق خطة مدتها 5 سنوات وتم الإعلان عنها بالكامل، مضيفا: أسعار الكهرباء سوف تظل ثابتة بداية من يوليو المقبل، ومنها أسعار الاستهلاكات الصناعية".

وأضاف أيمن حمزة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "من يزيد استهلاكه عن ألف كيلو وات لن يشهد زيادة في أسعار الكهرباء".

وأكمل أيمن حمزة: "بداية من يوليو سوف يكون هناك زيادة في أسعار الشرائح الأقل من ألف كليو وات، وعلى سبيل المثال سيكون هناك ارتفاع في أسعار الكهرباء على الشريحة الاولى والثانية بزيادة 10 قروش".

وفي سياق آخر قال أيمن حمزة: "هناك دراسات للربط الكهربائي بـ كابل بحري بين مصر وقبرص واليونان بـ 2000 ميجا وات، وهذا الربط يعود بالنفع على الكل، ويدعم ذلك اهتمام مصر بزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة".



وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مصر كان بها عجزا في الكهرباء يصل لـ 20% لكن بعد خطة التطوير أصبح لدينا احتياطي يتخطى 25% من احتياجاتنا، ولدينا استراتيجية لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة".

وأكمل أيمن حمزة: "أحد الشركات تقدمت بمشروع كابل بحري بين مصر واليونان وقبرص للربط الكهربائي، وهناك اهتمام بين مصر واليونان للسير في أفضل الطرق لإتمام هذا المشروع، ومن المحتمل أن يكون هناك خطوات إيجابية في هذا الأمر مستقبلا".

وأضاف أيمن حمزة: "الكابل البحري سيكون بين أقرب نقطتين بين مصر وقبرص ثم من قبرص إلى اليونان، وكل الدراسات مطروحة للربط الكهربائي المباشر مع قبرص واليونان".

وتابع أيمن حمزة: "هناك ربط كهربائي بين مصر والأردن قدرته 450 ميجا وات وهناك اهتمام واحتياج من العراق للطاقة الكهربائية، وهناك خط كهربائي بين مصر وليبيا قدرته حاليا 150 ميجا وات، وهناك مشروع ربط كهربائي بين مصر والسعودية بقدرة 3000 ميجاوات جاري دراسته".