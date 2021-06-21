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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فينالدوم رجل مباراة هولندا ومقدونيا الشمالية في يورو 2020

فينالدوم
فينالدوم

فاز جيني فينالدوم، متوسط ميدان فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت منتخب بلاده الهولندي بمقدونيا الشمالية، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

يذكر أن منتخب هولندا أنهى مشواره في دور المجموعات بانتصاره على مقدونيا الشمالية بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لكأس الأمم الأوروبية.

فينالدوم رجل مباراة هولندا ومقدونيا 

وحصد فينالدوم الجائزة بعد أدائه الرائع في مباراة اليوم، حيث سجل هدفي هولندا الثاني والثالث، ليقودهم لتحقيق الانتصار والظفر بالنقاط الثلاث.

هدف المباراة الأول سجله ممفيس ديباي في الدقيقة 24 بتسديدة أرضية قوية بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله مالين من الجهة اليسرى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الطواحين الهولندية بهدف نظيف.

فينالدوم رجل مباراة هولندا ومقدونيا 

وفي الشوط الثاني، ضاعف جيني فينالدوم من تقدم الهولنديين بتسجيله ثاني الأهداف في الدقيقة 51 من متابعة للتمريرة الحاسمة التي أرسلها ديباي من الجهة اليسرى.

فينالدوم رجل مباراة هولندا ومقدونيا 

وعاد فينالدوم ليضيف الهدف الثاني له والثالث لهولندا في الدقيقة58، ليؤكد انتصار الطواحين الهولندية.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد هولندا للنقطة التاسعة في صدارة ترتيب المجموعة، فيما توقف رصيد مقدونيا عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير.

وكان منتخب هولندا قد ضمن تأهله لدور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية.

يذكر أن فينالدوم قد أتم انتقاله منذ أيام لباريس سان جيرمان الفرنسي، بعد نهاية عقده مع فريق ليفربول الإنجليزي.

جورجينيو فينالدوم فينالدوم منتخب هولندا مقدونيا الشمالية كأس الأمم الأوروبية

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