حادث قطار حلوان .. أول رد فعل لاتحاد العمال

حصل موقع "صدى البلد" على مقطع فيديو يرصد اللقطات الأولى من حادث قطار حلوان بأتوبيس عمال.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، وفاة مواطنين اثنين وإصابة 6 آخرين، في حادث تصادم قطار بضائع بأتوبيس بمدينة حلوان - محافظة القاهرة.

حادث قطار حلوان

وانتقل محافظ القاهرة لـ مستشفى نصر حلوان للتأمين الصحي للاطمئنان على صحة المصابين في حادث قطار حلوان.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 16 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيي (حلوان العام، والنصر للتأمين الصحي بحلوان)، لافتًا إلى أن الإصابات بسيطة وتنوعت بين كسور وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.

وأشار مجاهد إلى أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

وأكد "مجاهد" أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت وكيل وزارة الصحة بمحافظة القاهرة بتفقد الحالة الصحية للمصابين بالمستشفيات، والتأكد من تقديم سبل الرعاية الطبية لهم.

سرعة التحقيق في حادث قطار حلوان

طالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، سرعة التحقيق والكشف عن ملابسات حادث التصادم الذي وقع اليوم الإثنين بين قطار وحافلة نقل عمال تابعة لأحد المصانع، في منطقة كفر العلو فى حلوان، حيث لقي 2 عمال مصرعهم، وأصيب 6 آخرين ،مشدداً على أهمية سرعة تعويض الضحايا.

وقال حسن شحاتة الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر في تصريحات صحفية، أن الاتحاد العام ونقاباته العامة يتقدمون بخالص العزاء الى أسر الضحايا من المتوفيين، داعيا إلى الشفاء العاجل للمصابين

وهرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية والشرطة إلى مكان التصادم، ونقلت الإسعاف المصابين إلى المستشفيات.

تفاصيل حادث قطار حلوان

وكشف مصدر مطلع في هيئة السكة الحديد، وقوع حادث تصادم قطار بضائع بحافلة نقل جماعي منذ، في كفر العلو بحلوان، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية تتابع لحظة بلحظة، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء حادث التصادم، وسـ تشكل لجنة فنية من الهيئة، لإرسالها إلى مقر الحادث، للوقوف على كافة الأسباب والتفاصيل الخاصة به.

وقال مصدر مطلع، إن جميع الوفيات نساء، بينهن جثتان مجهولتان، كما أن المصابين من النساء، وهن عاملات في مصنع ملابس.