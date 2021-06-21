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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الجليل: سيرينو "عندنا زيه".. وسفيان رحيمي الأنسب لـ الأهلي

الاهلي
الاهلي

"مباراة الترجي الأخيرة من أفضل مباريات موسيماني مع الأهلي" بهذه الكلمات بدأ محمد عبد الجليل لاعب الأهلى السابق حديثه.

وقال عبد الجليل لبرنامج في الاستاد مع كريم خطاب عبر نجوم اف ام: "مباراة الترجي الأخيرة من أفضل مباريات موسيماني مع الأهلي".

واشار: في بداية مشوار موسيماني مع الأهلي كان يحقق الفوز دون تقديم أداء جيد، لكن الأمر اختلف الآن، وقدر "يضحك على" معين الشعباني بمشاركة حمدي فتحي.

وعن إمكانية قدوم جاستون سيرينو لاعب صن داونز للأهلي قال عبد الجليل: لا أؤيد فكرة ضم سيرينو، هناك أكثر من لاعب يشبهه بالأهلي، ولا أشعر بأنه سوف يمثل إضافة أو يحقق فارقا.

وأكمل: سفيان رحيمي لاعب كبير وقادر على تحقيق الفارق مع الأهلي، خاصة أن الأحمر مؤخرا بدأ يصب تركيزه مع لاعبي شمال إفريقيا الذين ينسجمون سريعا معنا.

الأهلي يفوز على الترجي بهدف

وحقق النادي الأهلي فوزًا على الترجي التونسي بهدف نظيف، مساء اليوم السبت، بالملعب الأولمبي برادس، في مباراة الذهاب من الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 67 من زمن اللقاء، بعد انطلاقة رائعة من أليو ديانج اخترق بها خطوط الترجي، قبل أن يمرر كرة بينية لمحمد شريف الذي سددها أرضية في شباك المعز بن شريفية.

تفوق الأهلي منحه أفضلية قبل إقامة مواجهة العودة بين الفريقين مطلع الأسبوع القادم في القاهرة، من أجل التأهل إلى نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

وكان بإمكان الأهلي زيادة حصته التهديفية في المواجهة، حيث سجل محمد شريف هدفًا ألغاه الحكم فيكور جوميز بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد، بداعي التسلل.

كما أهدر محمد شريف فرصتين للتسجيل على مدار شوطي المواجهة، بينما أضاع طاهر محمد طاهر فرصة ثالثة مطلع الشوط الثاني بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت في الشباك الخارجية.

ويعد هذا الفوز هو التاسع للأهلي أمام الترجي التونسي عبر تاريخ مواجهات الفريقين، والخامس للقلعة الحمراء على الملاعب التونسية.

الأهلى سيرينو عبد الجليل سفيان رحيمي موسيمانى

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