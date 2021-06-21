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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأماكن الأكثر حرارة على الأرض اليوم .. مفاجأة في عدد المدن العربية

أحر أماكن الأرض تختلف
أحر أماكن الأرض تختلف خلال الصيف

وضع موقع إلدرادو ويذر الدولي درجات الحرارة  في أحر المدن على الأرض خلال الـساعات الماضية بما لايتجاوز ال24 ساعة الأخيرة، وفق ما أوردت شبكة آر تي.

 

وكانت أقل درجات الحراراة  الأقل عند عتبة الـ47 درجة مئوية.

 

وأشارت البيانات إلى إن نصيب الحرارة توزع في مدن عربية  بامتياز في الكويت والسعودية وتونس والجزائر والعراق.

 

ونشر الموقع قائمة تضمنت 15 منطقة من مختلف دول العالم، كان نصيب الكويت الاكبر ، وكان نصيب المدن العربية هو  الأكبر ب13 مدينة مقابل 3 مدن إيرانية.

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وجاءت منطقة عميدية في إيران كأحر مكان على الأرض بدرجة حرارة وصلت إلى 49.2 درجة مئوية، وجاءت بعدها منطقة الأهواز  بدرجة حرارة وصلت إلى 48.5 درجة. 
 

وجاءت  منطقة نواصيب الكويتية في المرتبة الثالثة  عالميًا، بدرجة حرارة بلغت 48.5، فيما احتلت جهرة المرتبة الرابعة بدرجة حرارة بلغت 48.2.

 

واحتلت منطقة عابدان الإيرانية الدرجة الخامسة ب48 درجة، ثم البصرة  منطقة المطار بالعراق بدرجة  ب48 درجة، فالصليبية بالكويت في المرتبة السابعة بدرجة حرارة بلغت 48.


وحلت مدينة توزر التونسية في المرتبة الثامنة من اللائحة بدرجة حرارة بلغت 47.8، فيما احتلت مدينة كبيلي التونسية أيضا المرتبة ال10 بدرجة حرارة بلغت 47.2.

 

وجاءت منطقة البصرة - الحسين في العراق في المرتبة ال15 بحرارة 47 درجة مئوية.


وبهذا يكون اليوم الإثين الاكثر حرارة على الأرض منذ نحو 10 أيام، فبينما بلغت درجة الحرارة الكبرى 49.2 في أحر مكان بالعالم، كانت بالأمس الكبرى 47.4 درجة مئوية.

درجات الحرارة أحر المدن على الأرض الكويت والسعودية وتونس والجزائر والعراق 15 منطقة من مختلف دول العالم المدن العربية ايران منطقة عميدية

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