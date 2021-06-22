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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ظهرت في 92 دولة.. سلالة "دلتا" متحور عنيف من كورونا يغزو العالم

سلالة دلتا
سلالة دلتا

مع التغييرات المختلفة التي يشهدها العالم بسبب سلالات فيروس كورونا التاجي ظهرت سلالة جديدة تسمى سلالة دلتا، وأثارت جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية، حيث تم اكتشافها أولاً في الهند وبدأت في الانتشار في عشرات الدول. 

 

وسجلت ولاية ماهاراشترا الهندية أمس الأحد، 20 إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا أطلق عليها "دلتا بلس"، لم يعرفها العالم من قبل.

 

منظمة الصحة العالمية، أكدت اليوم أن متحور دلتا بدأ في الانتشار بشكل سريع في العديد من الدول وتم تسجيله في 92 دولة حتى الآن . 

 

تفاصيل سلالة دلتا 

 

مدير المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، هانز كلوغي، أكد أن سلالة دلتا الأخيرة المكتشفة في الهند تثير القلق الأكبر، فهي أكثر عدوى من الفيروس التاجي "الأصلي" وخطيرة حتى بالنسبة للأشخاص الذين يتمتعون بالمناعة.

 

سلالة دلتا الأخيرة يصاب بها في الغالب شباب لا تزيد أعمارهم عن 40 عاما وتتفاقم سرعة انتشار سلالة دلتا بسبب صعوبة تمييز الإصابة بها في الحالات الخفيفة عن نزلات البرد أو الأنفلونزا.

 

كما أكد الخبراء أن سلالة دلتا يمكن أن تصيب الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو سبق أن أصيبوا بكورونا. 

 

و تختلف أعراض سلالة دلتا عن أعراض فيروس كورونا الذي عاهدناه خلال العامين الماضيين، تسبب الإسهال والغثيان والقيء وسيلان الأنف الحاد والتهاب الحلق وآلام المفاصل لدى المرضى.

 

 وفي الحالات الشديدة، يمكن أن تؤدي السلالة "الهندية" إلى جلطات في أوردة الساقين وصولا إلى الغرغرينا.

 

انتشار سلالة دلتا بلس

كانت سمية سواميناثان كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، قالت إن متحور كورونا الهندي بات سائدا في جميع أنحاء العالم وذلك بسبب السهولة الكبيرة في انتقاله بين الأشخاص.

 

وانتشرت سلالة كورونا الهندية التي يطلق عليها "دلتا" بسرعة كبيرة في أراضي الهند، مسببة ارتفاعا قياسيا في معدل الإصابات والوفيات، ثم باتت هي السلالة المهيمنة على الحالات المكتشفة في بريطانيا.

 

ووجد الباحثون أن دلتا كورونا أكثر قابلية للانتقال داخل المنازل بنسبة 60 ٪ على الأقل من سلالة ألفا ، وهي البديل السائد في الولايات المتحدة ، وفقًا للصحة العامة في إنجلترا.

 

وكشف الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، خطورة سلالة كورونا الجديدة "الدلتا" على زيادة الإصابات.

 

وقال عقبة، إن هناك أعراض جديدة للسلالة الجديدة لفيروس كورونا "الدلتا" مثل ضعف السمع، خلاف أنها تتشابه في أعراض كورونا السابقة في ارتفاع درجة الحرارة، وظهور علامات جلدية.

 

وأضاف عقبة على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد: "وارد تكون السلالة الجديدة دخلت مصر، ولكن لم يتم الإعلان عن وجود أي حالات جديدة من السلالة الجديدة بشكل رسمي حتى الآن".

 

ولفت إلى أن الفطر الأسود يصيب الأشخاص الذين لديهم ضعف في المناعة، ونسب الوفاة تعتمد على مدى تغلغل الفطر في العين أو أنسجة الوجه أو الجيوب الأنفية إلى جانب حالة المريض من الناحية المناعية.

 

ويقول الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن الموجة الثالثة من فيروس كورونا بدأت في مصر أول إبريل، كما أن الذروة للموجة الثالثة كانت يوم 15 مايو وهي كانت أعلى نسبة في أعداد إصابات فيروس كورونا والبيان اليومي، منوهًا الى أن الموجة الثالثة كانت أقل من الموجتين الأولى والثانية وهي على عكس ما حققته من انتشار واسع في باقي دول العالم.

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