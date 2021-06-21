فلوريان جريليتش رجل مباراة النمسا وأوكرانيا في يورو 2020

فاز النمساوي فلوريان جريليتش بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت منتخب بلاده بنظيره الأوكراني، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة يورو 2020 .

وتأهل منتخب النمسا لدور الـ 16 لبطولة يورو 2020 بفوزه على نظيره الأوكراني بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن المجموعة الثالثة.

وحصد جريليتش جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد أدائه الرائع في وسط الميدان، ليقود منتخب النمسا لتحقيق الانتصار والتأهل للدور المقبل .

منتخب النمسا كان الأفضل في النصف الأول من المباراة، واستطاع كريستوف باومجارتنر من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 21 بتسديدة بقدمه اليسرى من متابعة للضربة الركنية التي نفذها ديفيد ألابا من الجهة اليسرى.

وفي الدقيقة 42، أهدر أرناتوفيتش فرصة مضاعفة النتيجة للنمسا عندما تلقى تمريرة رائعة من سابيتزر، ليتواجد في موضع انفراد تام بحارس أوكرانيا، لكنه سدد الكرة خارج الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم النمسا بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، حاول الأوكرانيون تعديل النتيجة، لكنهم فشلوا في هز شباك النمسا، لينتهي اللقاء بنفس النتيجة ، ليصعد النمساويون لثمن نهائي بطولة يورو 2020 .

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب النمسا لـ 6 نقاط في المركز الثاني، ليرفق منتخب هولندا لدور الـ 16 في يورو 2020 ، فيما توقف رصيد أوكرانيا عند 3 نقاط في المركز الثالث منتظرًا ترتيب أفضل 4 ثوالث في باقي المجموعات لحسم صعوده للدور المقبل.