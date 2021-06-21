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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حادث قطار حلوان.. أحمد موسى: المنازل مبنية بجوار السكة الحديد والمشهد كارثي

منازل مبنية بجوار
منازل مبنية بجوار السكك الحديد

عرض الإعلامي أحمد موسى،  مجموعة من الصور  لتواجد سيارات  ومنازل بجوار خط السكك الحديد في حلوان .

 

وقال أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"  العربيات الملاكي متواجدة على شريط السكة وهذا المشهد كارثي وربنا يسترها معانا والله ".

 


وتابع أحمد موسى :"  المنازل مبنية بجوار خط السكك الحديد الخاص بنقل البضائع، وتساءل:" مش فيه حرم للسكك الحديد وهل المشهد ده متواجد في أي دولة".

 

وعن حادث قطار حلوان قال أحمد موسى :"محافظ القاهرة انتقل إلى مستشفى النصر  للتأمين الصحي  للاطمئنان على حالة المصابين، ومحافظ القاهرة يطمئن على حالة المصابين في حادث القطار ".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الدولة المصرية تعمل على تطوير منظومة السكك الحديد من أجل إدخال التكنلولجيا وتقليل تعامل العنصر البشري مع المنظومة ".


وتابع أحمد موسى :"  الدولة المصرية تصرف عشرات المليارات لتحديث وتطوير شبكة النقل في مصؤر وخاصة مرفق السكك الحديد، وتطوير مرفق السكك الحديد يحظى باهتمام رئاسي ".


وأكمل موسى:" الدولة المصرية لم تتأخر في الانفاق الهائل على قطاع السكك الحديد، مضيفا:" حوادث القطارات متواجدة في كافة أنحاء العالم ".

 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الإثنين، عن وفاة مواطنينين وإصابة 6 آخرين، في حادث تصادم قطار  بضائع بأتوبيس بمدينة حلوان - محافظة القاهرة.

 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ  16 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيي (حلوان العام، والنصر للتأمين الصحي بحلوان)، لافتًا إلى أن الإصابات بسيطة وتنوعت بين كسور وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.

 

وأكد "مجاهد" أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

 

وأضاف "مجاهد" أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت وكيل وزارة الصحة بمحافظة القاهرة بتفقد الحالة الصحية للمصابين بالمستشفيات، والتأكد من تقديم كافة سبل الرعاية الطبية لهم.


 

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