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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية السعودي يبحث مع مدير الوكالة الذرية ملف إيران النووي

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي يلتقي مدير وكالة الطاقة الذرية

التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الاثنين، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، وذلك خلال زيارة الوزير السعودي الرسمية للعاصمة النمساوية فيينا.

 

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" جرى خلال اللقاء مناقشة أبرز التطورات تجاه البرنامج النووي الإيراني وأهمية فرض الآليات اللازمة للتفتيش السريع والشامل لكافة المواقع النووية الإيرانية ووقف الانتهاكات والسياسات الإيرانية للقوانين والأعراف الدولية والتي تزعزع أمن واستقرار المنطقة والعالم.

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كما ناقش الطرفان أهمية الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للطاقة الذرية من أجل تحفيز النمو والتقدم لتحقيق التنمية المستدامة عالمياً، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية.

 

وحضر اللقاء الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا، والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا.

 

وفي وقت سابق، ناقش وزير الخارجية السعودي  مع مستشار النمسا سيباستيان كورتس سبل تنمية التعاون بين البلدين بالمجالات كافة.

 

وجرى خلال المباحثات مناقشة العلاقات المشتركة وأبرز المستجدات والأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

السعودية وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوكالة الذرية ايران البرنامج النووي الإيراني

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