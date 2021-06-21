التعليم العالي: سنعرض ما تحقق من إنجازات في مؤتمر الإيسيسكو ديسمبر المقبل

تحدث الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، عن استضافة مصر لمؤتمر الايسيسكو ديسمبر المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" والمذاع عبر قناة " اكسترا نيوز"،:" الدولة ستعرض العديد من النجاحات التي تحققت في الجامعات المصرية خلال الفترة الماضية خلال إستضافتها في ديسمبر المقبل للمؤتمر العام للإيسيسكو والذي يمثل أهمية كبيرة لما يضم من وزراء وممثلين من 54 دولة علي مستوي العالم.



وتابع عادل عبد الغفار:"المؤتمر شديد الأهمية في توقيته، وكذلك في عدد الدول التي تضمها هذه المنظمة، بالإضافة إلى الموضوعات التي يناقشها هذا المؤتمر، لافتا إلي أن المؤتمر سيطرح أشكال التعاون المختلفة في الذكاء الإصطناعي.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إنهم سيقومون باستعراض ما تحقق من إنجازات حقيقة وبرامج دراسية أمام هذه الدول.

وأردف:" هذا المؤتمر نجهز له على أعلى مستوى، وسيكون هناك معرض يعرض أهم ما شهدته الجامعات المصرية من إنجازات ونجاحات حقيقية، وسنعرض تجربتنا في مصر في عدد من الجامعات المصرية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، :" سنعرض ما تحقق خلال السنوات الماضية في الجامعات علي مستوي الجامعات الأهلية بجانب مجالات التعاون في التعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عن تفنيد ما تحقق من شركات دولية سواء في القارة الإفريقية او الآسيوية.

وترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – ألكسو – إيسيسكو)، أمس الأحد، الاجتماع الأول للجنة العليا لاستضافة مصر الدورة الـ14 للمؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بحضور الدكتورة غادة عبدالباري أمين عام اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وأعضاء اللجنة، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، وبمشاركة الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

خلال الاجتماع، أكد الوزير على الدور المهم الذي تقوم به منظمة (الإيسيسكو) في مجالات التربية والعلوم والثقافة في مصر، مشيرًا إلى ضرورة دعم التعاون المشترك بين مصر والمنظمة في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا والعلوم والابتكار، معربًا عن تقدير مصر حكومةً وشعبًا لدور الإيسيسكو الرائد في نشر السلام والمعرفة، ودعم جهود التنمية في العالم الإسلامي، داعيًا إلى الحفاظ على دور المنظمة الخلاق في تحقيق السلام والتنمية البشرية، متمنيًا نجاح المؤتمر العام للإيسيسكو المقرر أن يُعقد في ديسمبر 2021 من خلال المناقشات والحوارت التي تخدم عمل المنظمة.

وتناول الاجتماع مناقشة الموضوعات المقترحة التي تُقام على هامش المؤتمر العام، وتشمل: (عام الإيسيسكو للمرأة بمشاركة سيدة مصر الأولى، برنامج الإيسيسكو للمهنيين الشباب، القمة الأولى والثانية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بمنظمة التعاون الإسلامي، المنتدى الإقليمي الأول للعلم المفتوح في الدول العربية)، فضلاً عن مناقشة الإجراءات الإدارية واللوجستية المرتبطة بالمؤتمر، وكذلك المنظمات والجهات والوزارات الوطنية المقترح مشاركتها في فعاليات المؤتمر، بالإضافة إلى تنظيم معرض يُعبر عن اهتمامات منظمة الإيسيسكو في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي مع إتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا.

كما ناقش الاجتماع مُقترحات البرنامج العلمي الذي سيُقام على هامش المؤتمر العام، وتشمل: تدويل التعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، ووظائف المستقبل، والبحث العلمي والصناعة، وحاضنات الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي.

ومن جانبه، أعرب الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، عن شكره وتقديره لمصر لاستضافة الدورة 14 للمؤتمر العام للمنظمة، وكذلك اجتماع المجلس التنفيذي، والاهتمام الكبير الذي توليه اللجنة الوطنية ممثلة في الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لإنجاح هذا الحدث الهام، منوها إلى ضرورة أن تشمل الأنشطة المصاحبة للمؤتمر العام والمجلس التنفيذي مجالات التربية والثقافة والتعليم والعلوم والآثار والسلام، للاستفادة من تجربة مصر الرائدة في هذه المجالات.

وأكد المدير العام للإيسيسكو حرص المنظمة على مواصلة التعاون مع مصر، خصوصا في البرامج والأنشطة الخاصة بعام الإيسيسكو للمرأة 2021، والذي شرفته السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، بكلمة ملهمة في رسالتها المصورة، التي وجهتها خلال حفل إطلاقه، وأوضحت فيها الدور الكبير للمرأة المصرية على مر العصور في بناء هذه الحضارة العريقة، وما تتمتع به المرأة في مصر حاليا من حقوق اكتسبتها بفضل إرادة سياسية واعية بأهمية دورها.