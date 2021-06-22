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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

التفكك الأسرى ليس السبب الوحيد للادمان

مكافحة الإدمان: ٥٨٪ من المدمنين يعيشون في بيئة أسرية سليمة والتفكك الأسرى ليس السبب الوحيد للإدمان

إدمان
إدمان

أكد عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق علاج ومكافحة الإدمان، أن يجب أن يغير المجتمع نظرته للمتعافي من الإدمان ومساندتهم في الدمج المجتمعي. 

 

وأضاف عثمان، في حوار عبر تطبيق زووم، مع الإعلامي تامر آمين، مقدم برنامج آخر النهار، المذاع عبر شاشة النهار، مساء اليوم الاثنين، أنه نطمح أن تغطي مراكز علاج الإدمان كل محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن ٥٨٪ من المدمنين يعيشون في بيئة أسرية سليمة، والتفكك الأسرى ليس السبب الوحيد للإدمان. 

 

ناشد مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق علاج ومكافحة الإدمان، القائمين على الدراما المصرية عدم تناول قضايا الإدمان بطريقة جذابة حتى لا يفتتن البعض من صغار السن. 

 

وقال عثمان، إنه ١٤٠ ألف مريض إدمان جاؤ لنا وطالبوا العلاج والتعافي وتلقى علاج الإدمان لدى الصندوق في العام الماضي فقط، مضيفا أن نقدم الخدمة مجانا، وفي سرية تامة للشخص المريض. 

 

وتابع مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق علاج ومكافحة الإدمان، أن حدثت طفرة في مصر العام الماضي في هذا الصدد، ولدينا ٢٦ مركز علاجي، وخلال الفترة المقبلة سيفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي ٣ مراكز أخرى جديدة، مستدركا أن تخصيص الخط الساخن رقم ١٦٠٢٣ لطلب تلقى العلاج من حالات الإدمان في لصندوق علاج ومكافحة الإدمان. 

 

وأكمل عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق علاج ومكافحة الإدمان، أن نعمل تأهيل نفسي بعد التعافي، ونسبة النجاح تكون أكبر وتصل ل ٥٠٪ بعد الاهتمام بالجانب النفسي، لافتا إلى أنه نتبع إجراءات السرية التامة أثناء فترة العلاج والتعافي من الإدمان. 

العمل على التمكين

وأوضح مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق علاج ومكافحة الإدمان، أنه نعمل على تمكين المتعافين وتدريبه على حرفة، وأيضا نوفر له قروض من خلال مبادرات مع بنك ناصر الاجتماعي بهدف عمل مشروعات للمتعافي، لافتا إلى أن الصندوق يدعم المشروعات الصغيرة للمتعافين من الإدمان ودمجهم في المجتمع مرة أخرى. 

 

وفي السياق نفسه أشار عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق علاج ومكافحة الإدمان، إلى أن ننفذ مشروعات تمكين اقتصادي المتعافين من الإدمان عبر قروض للبدء في مشروعات صغيرة، مؤكدا أنه نسعى لتجهيز معارض لمنتجات المتعافين من الإدمان. 

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