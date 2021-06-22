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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير تربوي يكشف الهدف من الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية

قال محمد خليل الخبير التربوي، إن الهدف الرئيسي من خوض الامتحان التجريبي، اليوم،  لطلاب الثانوية العامة، هو عمل بروفة نهائية للطلاب على الامتحان النهائي، وهذا للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتعامل مع "التابلت" والـ"بابل شيت".


وأضاف خليل خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناه "دي إم سي"، ان الامتحان كان الهدف منه أيضا هو معرفة ان كان توقيت الامتحان مناسب للإجابة على الأسئلة أم لا ، بالإضافة إلى تعويد  الطلاب  على شكل الامتحانات وعلي اجواء الامتحانات .

وأوضح خليل ، أن الامتحان التجريبي يساعد الطلاب وأولياء الأمور على الاستعداد للامتحانات النهائية، وهناك تخوف من قبل بعض أولياء الأمور بسبب السيستم ولكن حالة الاطمئنان تسود على جميع الطلاب .


وفي ذلك السياق عبر  أولياء أمور طلاب بالثانوية العامة  عن استيائهم من قيام بعض طلاب الثانوية العامة اليوم بالغش في الامتحان التجريبي إلكترونيا.

وكتب أحد أولياء الأمور لوزير التعليم عبر جروب طلاب مصر عبر تطبيق واتس اب رسالة نصها كالتالي :  “طالب مهكر التابلت يفتح التليجرام و يكلم مدرسين وينقل الإجابات  فين العدالة في كده ومعالي الوزير ذكر اكتر من مره قبل كده ان اللي حدث في امتحان اولي وتانية ثانوى لن يحدث في تالته ”.

ومن جهته.. رد وزير الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على هذه الرسالة قائلا : إن الوزارة لم تطبق أي وسائل تأمين في امتحانات اليوم لانها امتحانات تجريبية وليست امتحانات مصيرية بدرجات.

وقال وزير التربية والتعليم : موقع وزارة التربية والتعليم على الانترنت ، حرص  منذ صباح اليوم على نشر الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة ، كي يستفيد منه طلاب المنازل وبالتالي في الامتحان اليوم ليس سريا.

وأضاف وزير التربية والتعليم : إجراءات التأمين الصارمة ستطبق فقط في امتحانات الثانوية العامة النهائية، نظرا للتكلفة الباهظة بتعاون اجهزة الدولة ، وبالتأكيد لا نستطيع تحميلهم بهذا العناء في امتحان تجريبي.

وأدى اليوم طلاب الثانوية العامة “شعبة علمي علوم”  اليوم الامتحان التجريبي الثالث في مادة الأحياء من 10 صباحا حتى 1 ظهرا  ، كما أدى طلاب “ شعبة علمي رياضة”  الامتحان في مادة الاستاتيكا من 10 صباحا حتى 12 ظهرا.

 

الامتحان التجريبي امتحان طلاب الثانوية العامة الإجراءات الاحترازية والوقائية الأسئلة اجواء الامتحانات

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