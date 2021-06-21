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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تعرف على الساعة الذكية الأكثر مبيعا في مصر خلال أسبوع واحد

صدى البلد

نجحت شركة هونر في بيع عدد كبير من منتجها الجديد honor band 6  خلال الأسبوع الأول من إطلاقها داخل السوق المصرية ، حيث تمكنت هونر باند 6 من اثبات نجاحها  لتصبح الباند الأكثر شهرة في السوق المصري بعد أن حصلت على المكانة الرائدة فى عالم "الباند الذكية".

 

وأعلنت شركة HONOR العالمية عن بيع 7000 قطعة من HONOR Band 6 في أسبوع واحد، حيث تعتبر HONOR Band 6 أحدث إضافة الى تشكيلة HONOR الفاخرة القابلة للارتداء، والمجهزة بشاشة AMOLED المذهلة مقاس 1.47 بوصة والمناسبة للمهتمين بعالم  الصحة واللياقة البدنية. 

 

وتقدم هونر. باند 6 عمر بطارية رائعا يصل إلى 14 يومًا، كما تعد  HONOR Band 6 مزيجًا مثاليًا من الأسلوب المبتكر والتكنولوجيا الرائعة، مما يسمح للمستخدمين الحفاظ  على صحتهم العقلية والبدنية، لتقدم داخل السوق بسعر تنافسى مقابل المميزات وهو  835 جنيهًا مصريًا، ما جعلها السوار الذكي الأكثر شعبية وأفضل خيار في السوق المصري.

 

الساعة الذكية شركة هونر هونر هونر باند ساعة تكنولوجيا

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