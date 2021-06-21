اكتشف اللغز .. السر وراء تسمية مرسيدس بهذا الاسم ؟؟

تعتبر شركة مرسيدس واحدة من أهم صانعي السيارات الألمانية حول العالم، و التي استطاعت أن تكتسب شهرة واسعة عبر إصداراتها المتنوعة، و التي تشكلت بين الإطلالة الرياضية و السيدان و الهاتشباك إلى جانب الطرازات الفاخرة، و الكروس أوفر و باقة من السيارات القوية، وكلمة السر وراء هذه الطرازات هي نجمة مرسيدس الشهيرة.

تمكنت أشهر نجمة ثلاثية في العالم، و التي ترمز إلى الاقطاب الثلاث من الأرض، أن تحتل مكانة قوية بين كبار مصنعي السيارات، حيث قامت بحجز مقعد أساسي وسط عمالقة هذا المجال، لتفرض سيطرتها عبر إطلالتها المميز، سواء كانت للإصدارات الحديثة أو الطرازات الكلاسيكية و التي تأخذنا إلى رحلة عبر الزمان، لنعرف أسرار جديدة عن العملاقة مرسيدس.

يقع المقر الرئيسي الخاص بشركة مرسيدس في مدينة شتوتغارت في ولاية بادن فورتمبيرج الألمانية، و يرجع تاريخ تأسيسها إلى العام 1926، و يرجع الفضل إلى كارل بنز، صاحب أول اختراع لسيارة تعمل بمنظومة البنزين، ليحول كارل هذه الصناعة إلى حقبة جديدة، بعدما كانت تعتمد السيارات على الجياد.

لتتحول هذه الجياد إلى حقيقة من خلال محركات تأتي بسعة لترية و قوة أحصنة، إلى جانب القدرات الفنية الاخرى من خلال ناقل الحركة و الأجزاء الفنية الداخلية و التي تشكل حزمة ميكانيكية متكاملة الأركان، و لكن تأتي براءة الاختراع في يناير عام 1886 عندما قام غوتليب دايملر بالتعاون مع مايباخ بإضافة هذا المحرك إلى منظومة العمل الجديدة.

لماذا سميت مرسيدس بهذا الاسم ؟

و يبقى السؤال الأبرز في هذا الموضوع و هو، ما السر وراء تسمية شركة مرسيدس بهذا الاسم، و القصة تعود إلى العام 1901 حينما قام رائد أعمال السيارات النمساوي إميل يلينك، بابتكار العلامة التجارية الخاصة بالشركة، من خلال الإصدار الخاص و الذي ظهر عام 1901، و حينها أطلق إميل يلينك إسم مرسيدس تيمنًا لابنته ميرسيديس يلينك، و التي ولدت في عام 1889 و من المؤسف أنها توفيت بسبب مرض سرطان العظام في عام 1929،في العاصمة النمساوية فيينا وذلك عن عمر يناهز 39 عامًا.