عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اكتشف اللغز .. السر وراء تسمية مرسيدس بهذا الاسم

اكتشف اللغز .. السر
اكتشف اللغز .. السر وراء تسمية مرسيدس بهذا الاسم ؟؟

تعتبر شركة مرسيدس واحدة من أهم صانعي السيارات الألمانية حول العالم، و التي استطاعت أن تكتسب شهرة واسعة عبر إصداراتها المتنوعة، و التي تشكلت بين الإطلالة الرياضية و السيدان و الهاتشباك إلى جانب الطرازات الفاخرة، و الكروس أوفر و باقة من السيارات القوية، وكلمة السر وراء هذه الطرازات هي نجمة مرسيدس الشهيرة.

txt

أرخص 5 سيارات مرسيدس في مصر.. تبدأ من 625 ألف جنيه | صور

txt

بينها مرسيدس و فيراري.. اعرف معاني أشهر 10 ماركات سيارات في العالم

تمكنت أشهر نجمة ثلاثية في العالم، و التي ترمز إلى الاقطاب الثلاث من الأرض، أن تحتل مكانة قوية بين كبار مصنعي السيارات، حيث قامت بحجز مقعد أساسي وسط عمالقة هذا المجال، لتفرض سيطرتها عبر إطلالتها المميز، سواء كانت للإصدارات الحديثة أو الطرازات الكلاسيكية و التي تأخذنا إلى رحلة عبر الزمان، لنعرف أسرار جديدة عن العملاقة مرسيدس.

 

يقع المقر الرئيسي الخاص بشركة مرسيدس في مدينة شتوتغارت في ولاية بادن فورتمبيرج الألمانية، و يرجع تاريخ تأسيسها إلى العام 1926، و يرجع الفضل إلى كارل بنز، صاحب أول اختراع لسيارة تعمل بمنظومة البنزين، ليحول كارل هذه الصناعة إلى حقبة جديدة، بعدما كانت تعتمد السيارات على الجياد.

 

لتتحول هذه الجياد إلى حقيقة من خلال محركات تأتي بسعة لترية و قوة أحصنة، إلى جانب القدرات الفنية الاخرى من خلال ناقل الحركة و الأجزاء الفنية الداخلية و التي تشكل حزمة ميكانيكية متكاملة الأركان، و لكن تأتي براءة الاختراع في يناير عام 1886 عندما قام غوتليب دايملر بالتعاون مع مايباخ بإضافة هذا المحرك إلى منظومة العمل الجديدة.

 

لماذا سميت مرسيدس بهذا الاسم ؟ 

 

و يبقى السؤال الأبرز في هذا الموضوع و هو، ما السر وراء تسمية شركة مرسيدس بهذا الاسم، و القصة تعود إلى العام 1901 حينما قام رائد أعمال السيارات النمساوي إميل يلينك، بابتكار العلامة التجارية الخاصة بالشركة، من خلال الإصدار الخاص و الذي ظهر عام 1901، و حينها أطلق إميل يلينك إسم مرسيدس تيمنًا لابنته ميرسيديس يلينك، و التي ولدت في عام 1889 و من المؤسف أنها توفيت بسبب مرض سرطان العظام في عام 1929،في العاصمة النمساوية فيينا وذلك عن عمر يناهز 39 عامًا.

مرسيدس السيارات الألمانية شركة مرسيدس ميرسيديس يلينك

ترشيحاتنا

مبادرة إحلال المركبات: حوافز وتيسيرات لترخيص وتقنين أوضاع التوكتوك.. تفاصيل

محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 86,64 %.. شاهد

أندرياس كريستنسن رجل مباراة الدنمارك وروسيا في يورو 2020

برلسكوني يتفق مع سالفيني حول الاتحاد قبل انتخابات 2023 في إيطاليا

سعره خارج مصر 11 ألف دولار.. تفاصيل تسجيل دواء علاج ضمور العضلات

خفض الولايات المتحدة قواتها وقدراتها العسكرية بالشرق الأوسط ..التأثيرات المستقبلية للقرار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

تصريحات جديدة من الرئيس السيسي عن إثيوبيا وغزة وليبيا

خالد عبد العزيز يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك

بفرمان من الخطيب.. خالد جاد الله مديرا فنيا لأكاديميات الكرة بـ الأهلى

بشرى للمخالفين..تيسيرات جديدة للتصالح في مخالفات البناء بالقرى..تفاصيل

أول رد من جامعة القاهرة بشأن موقف حنين حسام بعد الحكم بحبسها 10 سنوات

أعراضها مختلفة.. طبيب مصري في روسيا يحذر من خطورة سلالة دلتا المتحورة

وزير النقل يكشف سبب هروب سائق قطار حلوان بعد الحادث.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اصطدام قطار بأتوبيس في حلوان.. صور

وزير الدفاع يؤكد جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أي مهام لحماية الأمن القومي المصري

طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل .. خطوة بخطوة

في اليوم العالمي للأب 2021.. نصائح صحية للآباء للحفاظ على صحتهم

فيديو

تصريحات جديدة من الرئيس السيسي عن إثيوبيا وغزة وليبيا

فيديوجراف.. أهم تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية

مصر تبني مستقبلها.. مميزات مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

فيديوجراف.. تحذير من عادة خاطئة.. لا تترك باب غرف الأطفال مفتوحا

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب : رائحتك ... !

أحمد فهيم يكتب: الحنين إلى الأب فهيم

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ