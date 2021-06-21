فتاوى تشغل الأذهان .. الإفتاء توضح حكم خطبة المطلقة وقت العدة .. وموقف الشرع من الزوجة التي تسب زوجها دائما وتنهره

فتاوى تشغل الأذهان

حكم خطبة المطلقة وقت العدة.. دار الإفتاء تجيب

هل يجب على المحجور عليها إخراج زكاة المال ؟ الإفتاء تجيب

صيام كفارة اليمين متفرقة أم متتابعة؟ الإفتاء ترد

ما حكم الزوجة التي تسب زوجها دائما وتنهره؟ .. الإفتاء تجيب

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، انه يجوز خطبة المرأة المطلقة أثناء العدة سواء خطبة صريحة أو تعريض بها.

وأضاف عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أنه يجوز خطبة المطلقة وقت العدة ويجب ألا يحصل الزواج بين الطرفين أثناء العدة، وعليهما أن ينهيا إجراءات الزواج بعد انقضاء العدة وعلى يد مأذون وشهود ومهر.

قالت دار الإفتاء المصرية، إن إخراج زكاة المال واجبة على المحجور عليه إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول، مع مراعاة ألا ينقُص عن النصاب في أثناء الحول.



وأضافت « الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: « هل يجوز للمحجور عليها إخراج زكاةِ المال مع بيان النسبة للأهمية؟»، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك»، أن يشترط أيضًا أن يكون المال فاضلًا عن الحاجة الأصلية.



وأوضحت دار الإفتاء أن المال المُعَد لشراء الحاجة الأصلية؛ لا زكاة فيه، وعلى عدالة المحكمة أن تَنظر أَوَّلًا في بلوغ مالِ المحجور عليها النصابَ؛ والنصابُ الشرعي هو ما قيمتُه 85 جرامًا من الذهب عيار21.



قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه يجوز صيام كفارة اليمين متفرقة وهي عبارة عن ثلاثة أيام.

وأضاف عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية على فيس بوك، انه العلماء قالوا اللفظ جاء في القرآن عن كفارة اليمين مطلقا بدون تحديد، وبالتالي فلا حرج في صيام ثلاثة أيام كفارة اليمين متتالية ومتفرقة.

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم الزوجة التي تسب زوجها دائما وتنهره وكل ما يهمها الفلوس، وهو يعالج في الخارج على حساب الحكومة الأجنبية ولن تستطيع أن تذهب إليه لصعوبة الفيزا؟".



وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية مستنكرا السؤال قائلا: ما حكم الدين في أي شيء بعد كل ما قلته، هل تتوقع مني أن أقول لك بارك الله فيها؟!.



وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب أننا كلنا نعلم أن ما تفعله هذه الزوجة من سب زوجها ونهره ممنوع وحرام، ومن تفعل ذلك متوعدة باللعنة، أي الطرد من رحمة الله.