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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

بطريق مدينة الزهور وجامعة جنوب الوادى

أهالى قنا يستغيثون من عدم وجود إنارة خلف المعهد الفني التجاري

صدى البلد

استغاث أهالي محافظة قنا ، في رسالة بعثوا بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بالمسئولين لعدم وجود أي إنارة تذكر خلف المعهد الفني التجاري بطريق مدينة الزهور بجوار جامعة جنوب الوادى بسبب قطع كابل الكهرباء الخاص بالأعمدة المجاور له ما يعرض حياتهم للخطر .    

ويقول المواطن كرولس حنا من الأهالى فى شكواه  :  " نعانى أشد المعاناة من عدم وجود أي إنارة تذكر خلف المعهد الفني تجاري بطريق مدينة الزهور بجوار جامعة جنوب الوادى بسبب قطع كابل الكهرباء الخاص بالأعمده المجاور له وبعد توصيل خط المجاري له قاموا بالردم دون إصلاح هذا الكابل الكهربائي وعند دخول الليل تتحول إلى ظلام دامس، وذهبنا مرارا وتكرارا وأكثر من مرة إلى رئيس الوحدة المحلية لعرض الأزمة والمشكلة عليه ولم يتم تنفيذ شيء حتى الآن ".


وأضاف أن الأمر يتسبب في فزع الأهالي، خاصة مع اقتراب الليل بجانب عدم القدرة على التنقل خوفا من التعثر فى الطريق لافتا إلى أن مطلبهم ليس كبيرا أو بمعجزة، حتى تتأخر الحل ولا أحد يستجيب لهم.


وأشار: “سبق وأن تقدمنا بالكثير من المطالب، والتوجه إلى رئيس الوحدة المحلية للشكوى من عدم وجود أعمدة إنارة ولكن دون جدوى، مطالبا محافظ  قنا بالتدخل والعمل على تركيب أعمدة إنارة لإضاءة المنطقة”.


وناشد المسئولين في المحافظة وشركة الكهرباء بالتدخل لسرعة حل هذه المشكلة والعمل على تركيب كشافات فى أعمدة الإنارة للإضاءة حرصا على حياة المارة وسلامتهم.


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

جامعة جنوب الوادي شركة الكهرباء خدمة بين الناس مدينة الزهور قنا محافظة قنا

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