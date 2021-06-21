وزير الرياضة الأسبق: إنشاء شركات كرة القدم والاستثمار الرياضي أمر مهم للأندية

أكد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، أن تأسيس شركات كرة القدم، جاء من أجل الحفاظ على فرق الكرة الخاصة بالأندية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن":"دائما كانت الجمعيات العمومية تسأل عن المصاريف التي تذهب لفرق الكرة بالأندية وهل يتم صرف كل هذه الأموال للاعبين والنجوم أم في أمور آخرى".

وتابع:"كان لابد من فصل كرة القدم عن الجمعيات العمومية من أجل زيادة موارد الأندية وتوضيح كل ما يتعلق بالأندية مع تواجد العمل بقانون الاستثمار المصري، وتحديد الميزانيات الخاصة بالأندية ودخولها للبورصة أمام الجميع".

دور الاستثمار الرياضي

وأردف:"تم وضع بند بوجود مجلس إدارة لشركة كرة القدم يكون بعيدا عن مجلس إدارة النادي وجاء ذلك في قانون الرياضة الجديد لعام 2017، وظهور الميزانية الخاصة بكل ناد أمام الجميع وبوضوح كامل".

واختتم:"كان لابد من دخول الاستثمار الرياضي للكرة المصرية لأن الدولة لن تستطيع العمل على تلبية كافة إحتياجات كل هذا الكم من اللاعبين وحدها، وكان لابد من تواجد الشركات الخاصة وتنشئ أندية خاصة لها وهو ما ظهر بشكل مميز خلال الفترة الأخيرة على الساحة الكروية المصرية".