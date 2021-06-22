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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية|رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع يستقبل وفدًا عمانيًا

الهيئة الملكية للجبيل
الهيئة الملكية للجبيل وينبع

استقبل رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان في مقر الهيئة بالرياض، اليوم، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار؛ لترويج الاستثمار في سلطنة عمان أصيلة الصمصامية والوفد المرافق لها.

وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء السعودية " واس"، أنه تم استعراض تجربة الهيئة الملكية الناجحة التي امتدت على مدى عقود في إنشاء وإدارة وتشغيل المدن الصناعية واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية إليها.

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وأفاد أن الهيئة الملكية تسهم بشكل رئيس في تعزيز الاقتصاد السعودي، وتدير حاليًا أربع مدن صناعية وهي مدن الجبيل وينبع ورأس الخير الصناعية ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.

وأكد أن من عوامل نجاح الهيئة الملكية تبنيها مبدأ الإدارة الشاملة في مدنها، حيث سمح لها بتقديم الخدمات الصناعية والتعليمية والصحية والاجتماعية والبيئية وغيرها من الخدمات المقدمة للصناعيين وقاطني المدن كافة بدرجة عالية من الكفاءة.

وأشار إلى استعداد الهيئة لاستثمار تجربتها الناجحة في إدارة المدن الصناعية لتعزيز التعاون مع الجانب العماني، موجهًا الدعوة للوفد العماني لزيارة مدن الهيئة والاطلاع على المشاريع هناك، واستكشاف مجالات التعاون المشترك.

من جهتها، عبرت وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار في سلطنة عمان عن إعجابها بالإنجازات التي حققتها الهيئة الملكية، ورغبتها في الاستفادة من تجربة الهيئة في إدارة المدن وفق مبدأ الإدارة الشاملة، واستكشاف عوامل نجاح هذه التجربة , مستعرضة بيئة الأعمال المستجدة في سلطنة عمان والفرص الاستثمارية في المناطق الصناعية والحرة والحوافز التي تقدم للمستثمرين.

كما بحثت خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين المملكة والسلطنة في مجالي الاستثمار والصناعة وغيرها من المجالات، لاسيما أن هناك تقاطعات عديدة بين رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التواصل ودوره في تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف المرجوة.

اقتصاد السعودية الهيئة الملكية للجبيل الجبيل وينبع وزارة التجارة والصناعة ترويج الاستثمار سلطنة عمان اخبار الخليج مال واعمال

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