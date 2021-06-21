وزير الرياضة يشهد تكريم عدد من اللاعبين المتأهلين لأوليمبياد طوكيو

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، تكريم عدد من اللاعبيين المتأهلين إلى أوليمبياد طوكيو 2020 من الأعضاء بنادى الجزيرة بفرع مدينة السادس من أكتوبر، وبحضور المهندس عمرو جزارين رئيس مجلس الإدارة وبعض من أعضاء مجلس إدارة نادى الجزيرة.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في كلمته، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهتم بصفة دائمة بدعم الأبطال الرياضيين والعمل على تطوير مهاراتهم، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية في مصر، والعمل بصفة مستمرة على تطوير البنية التحتية المنشآت الرياضية وهو ما ظهر جلياً في قوة مصر وقدرتها علي مختلف البطولات الدولية في ظل فيروس كورونا الذي يصيب العالم اجمع، لكن شخصية الإنسان المصري التي لا تقف امام اي مستحيل هو ما يدفعه دائماً إلي تحقيق المستحيل، مطالباً اللاعبين بالتحلي بهذه الروح العالية خلال مشاركتهم في أولمبياد طوكيو.

وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة تسعي دائما إلى تكريم اللاعبين المتميزين ليكونوا قدوة للجيل الجديد والنشء، ورفع اسم مصر في كل الرياضات علي المستوي العالمي.



فيما تقدم المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدعم اللامحدود الذي يقدمه من أجل إنجاح المنظومة الرياضية في مصر والعمل دائما على تطويرها بصفة مستمرة.

كما أعرب عن سعادته بالتواجد مع الرياضيين المتأهلين لأولمبياد طوكيو من نادي الجزيرة، مضيفاً أن نادي الجزيرة من الاندية التي تبذل كل جهودها من أجل إرتفاع مستوي لاعبيها والمنافسة في البطولات الدولية ونيل الميداليات المختلفة.

تقدم الدكتور عمرو جزارين رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة، بالترحيب بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجميع الحضور لحفل تكريم اللاعبين، موضحاً أنه يشعر بالفخر الشديد لوجود 11 لاعبا ولاعبة من المشاركين في أولمبياد طوكيو2020 من اعضاء نادي الجزيرة.

حضر حفل التكريم كل من المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث وسكرتير عام اللجنة الاولمبية المصرية، الدكتور عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح، المستشار عمرو حسين رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة، المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة، وعدد من نجوم الرياضة المصرية والشخصيات العامة.

202539325_784518665545968_3320245771358638135_n

202773777_565465937791026_6782595386865025879_n

202550458_184439040294199_4787593286473280325_n

202268275_921514495071614_8951625158229523849_n

201977968_868147720486097_5912379889455233358_n

202183675_2796681353995714_67428119115771046_n

202183192_514896309630656_2942425688793838707_n

202073830_878197299433140_3567244150501934488_n