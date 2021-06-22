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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صديقها رمى عليها ميه نار.. ردة فعل سيدة بعد احتراق وجهها

ردة فعل سيدة بعد
ردة فعل سيدة بعد احتراق وجهها

في هجوم مرعب أصيبت أم لثلاثة أطفال وتعمل خبيرة تجميل بحروق خطيرة في وجهها من قبل صديقها السابق في مدينة هانوفر الألمانية. 

وحسب ما ورد في صحيفة «الديلي ستار» البريطانية تعهدت خبيرة التجميل التي أصيبت بتشوهات شديدة بمواصلة مساعدة ضحايا الحروق.

وفي إطار الدعم النفسي لمصابي الحروق أسست فانيسا مونسترمان مؤسسة خيرية لدعم المصابين والتي جمعت عدة آلاف من اليوروهات. 

نشاط المؤسسة الخيرية 

 

ووجهت مونسترمان هذه الأموال إلى تحمل تكاليف علاج للمصابين في عدد من دول العالم، مؤكدةً على الاستمرار في مساعدة ضحايا الحروق، وليس فقط من خلال منظمتها.

وألفت فانيسا مونسترمان كتابًا عن تجربتها العام الماضي بعنوان: «لا أريد أن أختبئ» بعد أن حكم علي صديقها بالسجن لمدة 12 عامًا.

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