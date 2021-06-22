١٠يوليو مناقشة مشاريع التخرج بحاسبات جامعة عين شمس

أعلنت كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس عن مواعيد بدء مناقشة مشاريع التخرج يوم السبت الموافق ١٠ يوليو ٢٠٢١.



وأشارت الملية إلى أنه تم دمج امتحانات منتصف الفصل الدراسي (الميدتيرم) مع الامتحانات النهائية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية .

الجدير بالذكر انطلقت امتحانات الفصل الدراسى بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور . محمود المتيني رئيس الجامعة ، وقد قامت اليوم الدكتورة نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات ، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال الامتحانات والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية يرافقها أ.د. هالة مشير وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

وأكدت أ.د. نجوى بدر أن الكلية قامت بتطبيق حزمة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الطلاب حيث تم تطبق نظام التسجيل الإلكتروني لإثبات حضور الطلاب بعيدا عن الكشوفات الورقية ، كما تم تخصيص مسارات للدخول والخروج منعا للتزاحم ، مع التشديد علي الالتزام بارتداء الكمامة لكل المتواجدين بالكلية ، كما تم التأكد من توفير تهوية ملائمة بلجان الامتحانات مع الحرص علي التعقيم المستمر وتوفير المعقمات باستمرار.

و أوضحت أ.د. هالة مشير أن الامتحانات تستمر لمدة أسبوعين ، مشيرة إلي أنه تم تقسيمها علي ثلاث فترات امتحانية تحقيقا للتباعد الاجتماعى ، حيث بلغ عدد طلاب الفرقة الأولى 1300طالب وطالبة ، والفرقة الثانية 870 طالبا وطالبة ، والفرقة الثالثة 610 طلاب وطالبات ، والفرقة الرابعة 610 طلاب وطالبات ، مؤكدة أنه سيتم إعلان النتائج بمجرد الانتهاء من عمليات التصحيح .