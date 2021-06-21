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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الصين تتسبب في انخفاض بيتكوين لأكثر من 10 %

الصين تتسبب في انخفاض
الصين تتسبب في انخفاض بيتكوين لأكثر من 10 %

شهدت عملة البيتكوين المشفرة تراجعا كبيرا وصل إلى أكثر من 10 % ، وذلك نتيجة استمرار حملة لتضييق الخناق على العملة المشفرة بعد رفضها استخراج وتعدين العملة وإغلاق عدد من المواقع الخاصة باستخراجها. 


وبحسب وكالة رويترز فإن بيتكوين انخفضت بشكل كبير إلى حوالي 32 ألف دولار أمريكي، حيث انخفضت العملة أكثر من 20٪ في الأيام الستة الماضية وانخفضت بمقدار النصف عن ذروة بداية أبريل حيث بلغت حينها 65 ألف دولار تقريبًا. 

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وأدت عدد من العوامل لانهيار بيتكوين إلى هذا الحد أبرزها القرارات الصينية التي تدعو إلى تشديد التنظيم على تعدين وتداول العملات الرقمية مما أحدث حالة من الخوف بين التجار المحليين وعمال المناجم.  


ووسط حملة قمع متزايدة على العملات المشفرة في الصين على رأسها بيتكوين ، أمرت السلطات الصينية في مقاطعة سيتشوان بإغلاق مشاريع تعدين البيتكوين.

 

كما تعهد مجلس الوزراء الصيني ، الشهر الماضي بتضييق الخناق على التعدين والتجارة الخاصة بالعملات المشفرة  كجزء من سلسلة من الإجراءات للسيطرة على المخاطر المالية. 


وعادةً ما تحتفظ الشركات التي تقوم بتعدين بيتكوين بمخزونات كبيرة من العملة المشفرة وهي عملية كثيفة الاستهلاك للطاقة ، ومع أي تحركات لبيع كميات كبيرة يؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار.  

كما كانت بيتكوين انخفض انخفاضا ملحوظا في الأسابيع الماضية وذلك بعدما قام رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك بالسخرية منها من خلال التغريد ب "ميم" ساخر وإيموجي للقلب المكسور في إشارة منه إلى انتهاء علاقته بالعملة المشفرة.


وتمثل بيتكوين أكثر من 40 ٪ من سوق العملات المشفرة العالمي، حيث انخفضت أسعارها بنحو 36٪ في مايو ، وهو أسوأ أداء شهري لها منذ سبتمبر 2011.

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