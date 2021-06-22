عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بملايين الدولارات .. لقطات تدمير أقوى السيارات الخارقة| فيديو

بملايين الدولارات
بملايين الدولارات .. لقطات تدمير أقوى السيارات الخارقة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم أصاب محبي عالم السيارات بالإحباط الشديد، وذلك عند رؤيتهم للعديد من الطرازات الفاخرة والخارقة، التي تحمل شعارات كبرى شركات تصنيع السيارات المتخصصة في هذا المجال، وهي يتم تدميرها بشكل كامل.

txt

فرصة على الطريق.. 5 أشياء يحتاجها قائدي السيارات عند القيادة أو الاصطفاف

txt

أبرز 5 مشكلات تواجه قائدي السيارات .. تعرف عليها

تعود القصة عندما قامت السلطات الفلبينية بمعاقبة مهربي هذه السيارات، من خلال تدمير تلك المركبات بشكل كامل،  بسبب طريقة دخولها البلاد بطريقة غير شرعية، لكي يكون درسا قاسيا لكل من يقوم بهذه الأفعال مرة أخرى.

ظهرت خلال هذا المقطع باقة من الإصدارات القوية من بينهم، النسخة الالمانية بورشه 911، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية، وتعتمد هذه السيارة على محرك بسعة 3600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة تتراوح بين 385 إلى 443 حصان، مع سرعة قصوى تصل إلى 293 كيلومتر في الساعة حتى 306 كم/ساعة.

بينما تبلغ قيمتها السرية قرابة الـ 4 ملايين جنيه مصري.

وجاءت أيضا وسط هذه النخبة، السيارة الفارهة بنتلي و التي ظهرت باللون الابيض، ليتم تدمير السقف الخاص بها بشكل كامل، مع عدة ثقوب قوية نالت من اطلالة غطاء المحرك، لتصبح مثل سيارات الخردة، ويذكر أن هذه النسخة يبلغ قيمتها السعرية قرابة الـ 7 ملايين جنيه، بالاضافة إلى ظهور اصدار مميز بالإطلالة انسيابية يحمل نجمة مرسيدس، مع نسخة خارقة من انتاج مكلارين التي يوجد منها نحو 300 نسخة فقط حول العالم

السيارات بورشه 911 السيارة سيارات مرسيدس السيارات الرياضية

ترشيحاتنا

طفرة جديدة.. أول دولة عربية تسجل دواء لعلاج سرطان الرئة

بعد حادث قطار حلوان.. كامل الوزير يوجه رسالة للمقيمين بجوار السكة الحديد..فيديو

نجم الزمالك السابق : محمد شريف أفضل مهاجم في مصر

الصحة العالمية: الدول الأكثر غنى حصلت على 85٪ من جرعات كورونا

اليوم.. طلاب الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان النحو

بعد توقف 12 عام| مطار طابا يستقبل أولى الرحلات من العقبة.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

تصريحات جديدة من الرئيس السيسي عن إثيوبيا وغزة وليبيا

خالد عبد العزيز يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك

بشرى للمخالفين..تيسيرات جديدة للتصالح في مخالفات البناء بالقرى..تفاصيل

أول رد من جامعة القاهرة بشأن موقف حنين حسام بعد الحكم بحبسها 10 سنوات

وزير النقل: تكليفات رئاسية بإزالة كل التعديات على حرم السكة الحديد.. فيديو

أعراضها مختلفة.. طبيب مصري في روسيا يحذر من خطورة سلالة دلتا المتحورة

الزوجة الخائنة.. ضبطها زوجها في أحضان عشيقها ..والنيابة أخلت سبيلها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اصطدام قطار بأتوبيس في حلوان.. صور

وزير الدفاع يؤكد جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أي مهام لحماية الأمن القومي المصري

طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل .. خطوة بخطوة

في اليوم العالمي للأب 2021.. نصائح صحية للآباء للحفاظ على صحتهم

فيديو

تصريحات جديدة من الرئيس السيسي عن إثيوبيا وغزة وليبيا

فيديوجراف.. أهم تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية

مصر تبني مستقبلها.. مميزات مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

فيديوجراف.. تحذير من عادة خاطئة.. لا تترك باب غرف الأطفال مفتوحا

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب : رائحتك ... !

أحمد فهيم يكتب: الحنين إلى الأب فهيم

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ