بملايين الدولارات .. لقطات تدمير أقوى السيارات الخارقة| فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم أصاب محبي عالم السيارات بالإحباط الشديد، وذلك عند رؤيتهم للعديد من الطرازات الفاخرة والخارقة، التي تحمل شعارات كبرى شركات تصنيع السيارات المتخصصة في هذا المجال، وهي يتم تدميرها بشكل كامل.

تعود القصة عندما قامت السلطات الفلبينية بمعاقبة مهربي هذه السيارات، من خلال تدمير تلك المركبات بشكل كامل، بسبب طريقة دخولها البلاد بطريقة غير شرعية، لكي يكون درسا قاسيا لكل من يقوم بهذه الأفعال مرة أخرى.

ظهرت خلال هذا المقطع باقة من الإصدارات القوية من بينهم، النسخة الالمانية بورشه 911، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية، وتعتمد هذه السيارة على محرك بسعة 3600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة تتراوح بين 385 إلى 443 حصان، مع سرعة قصوى تصل إلى 293 كيلومتر في الساعة حتى 306 كم/ساعة.

بينما تبلغ قيمتها السرية قرابة الـ 4 ملايين جنيه مصري.

وجاءت أيضا وسط هذه النخبة، السيارة الفارهة بنتلي و التي ظهرت باللون الابيض، ليتم تدمير السقف الخاص بها بشكل كامل، مع عدة ثقوب قوية نالت من اطلالة غطاء المحرك، لتصبح مثل سيارات الخردة، ويذكر أن هذه النسخة يبلغ قيمتها السعرية قرابة الـ 7 ملايين جنيه، بالاضافة إلى ظهور اصدار مميز بالإطلالة انسيابية يحمل نجمة مرسيدس، مع نسخة خارقة من انتاج مكلارين التي يوجد منها نحو 300 نسخة فقط حول العالم