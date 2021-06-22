رئيس القطاع الديني بالأوقاف: وجود الواعظات بالمسجد يفتح الباب لصلاة السيدات.. فيديو

المرأة لها الحق مثل الرجل في دخول المسجد والصلاة به، إلا أن بسبب أزمة فيروس كورونا حدثت قرارات إغلاق المساجد لأكثر من عام



أكد الشيخ جابر طايع ، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن المرأة لها الحق مثل الرجل في دخول المسجد والصلاة به، إلا أن بسبب أزمة فيروس كورونا حدثت قرارات إغلاق المساجد لأكثر من عام، ثم عاد فتح المساجد بتدابير وقائية وتقتصر على الصلاة للرجال فقط.

وأضاف "طايع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن فتح المساجد كان جزء وعادت صلاة الجمعة بتدابير احترازية لـ10 دقائق فقط، معبرا عن أمله في زوال الوباء وأن تعود أماكن صلاة السيدات وجميع مرافق المسجد للعمل مرة أخرى، كما أنه في حالة عدم السيطرة على مصلى السيدات من قبل الإمام إذ كان يتم اتخاذ قرار الإغلاق.

وأوضح الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن أي مسجد به واعظات من الأزهر يتم فتح المصلى لاستقبال السيدات، مشيرًا إلى أن أي سيدة مسئولة تأتي وتمضي إقرار وسيتم فتح الباب للسيدات للصلاة، مؤكدًا عدم حدوث أي أزمة في مسجد خلال فترة كورونا أو انتشار للعدوى.



وفي ذلك السياق :

قال جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر الشريف يعملان على قدم وساق من أجل عودة القوافل الدعوية مرة أخرى بعد توقفها بسبب أزمة فيروس كورونا.



وأضاف “جابر طايع”: أن أول انطلاقه للقوافل الدعوية ستكون يوم الجمعة القادمة إلى محافظة الإسكندرية، موضحا أن القافلة ستشهد تواجد وزير الأوقاف و ووكيل الأزهر الشريف على رأسها، وهذا بمثابة إشارة بدء قوية.



وأكمل: بعد ذلك ستتوالي القوافل الدعوية، موضحا أن هذه القوافل تعد رسالة إلى الجميع حول تعاون وإلتفاف وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر.



وأشار إلى أن القافلة ستضم عدد كبير من الواعظين والأئمة والشيوخ، منوها إلى أن القافلة ستنطلق من مكتب محافظ الإسكندرية، وهذا دليلي على تكامل أركان الدولة.



وأكد على أن القوافل ستتحدث مع المسلمين داخل المساجد حول قضايا العصر وتجديد الخطاب الديني، مشددا على أن القوافل ستتوالي في باقي المحافظات مع الوقت.