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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جولة في سوق الدقي .. انخفاض أسعار الخضروات و الأسماك .. فيديو

صدى البلد

انخفضت أسعار الأسماك والخضروات في الفترة الحالية بسبب عدم الإقبال من قبل المواطنين على الشراء في الفترة الأخيرة على حسب قول بعض التجار.

رصدت عدسة صدى البلد أسعار الخضروات و الأسماك من خلال جولة فى سوق الدقي.

 في البداية قال عم رجب تاجر خضروات بسوق الدقي إن أسعار الخضروات بالأسواق بسبب قلة الإقبال على الشراء، حيث انخفضت أسعار الطماطم لتصل الي 3.5 جنيه للكيلو والخيار 8 جنيهات والفلفل الرومي 8 جنيهات  والليمون ب 15 جنيه والفلفل ب10 جنيهات والكوسة ب 10 جنيهات.

وأضاف عم رجب أنه يوجد بعض اصناف من الخضروات غير متوفرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة ومنها الكرومب والبسلة والقرنبيط والكابوتشا، مشيرا إن الإقبال ضعيف جدا في الفترة الحالية على جميع أصناف الخضروات مما تسبب في انخفاض أسعارها .

وتابع عم محمد تاجر سمك بسوق الدقي اسعار الأسماك ثابتة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، مشيرا إلى أن يوجد كساد في حركة بيع الأسماك منذ أكثر من أسبوع، موضحا أن سعر كيلو السمك البلطي 35 جنيه والسمك البوري 80 جنيه وقشر البياض 100 جنيه والجمبري من 200 جنيه الى 240 جنيها بيختلف السعر باختلاف الحجم .


وأضاف عم محمد وكيلو السبيط 160 جنيه وسمك القروص160 جنيه وسمك الدنيس 150 جنيه واللوط 100 جنيه والبياض 70 جنيه وسمك الثعابين 160 جنيه وسمك المكرونة 70 جنيه .

الاسماك الخضروات اسعار الاسماك صدى البلد سوق الدقي

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