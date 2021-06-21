بدون رائحة أو شكل .. إثيوبيا تجري أسوأ انتخاباتها تحت حكم آبي أحمد بعد حربٍ أهلية مستمرة وضحايا بالآلاف ..وكارثة إنسانية في الطريق

آلاف الإثيوبيين يواجهون خطر مجاعة حقيقي.. وتحذير أممي حاد

حكومة إثيوبيا أشعلت حرب تيجراي عمدًا.. والإنكار سبيلها أمام كل هجوم دولي

محللون: أسوأ محاولة لإجراء انتخابات في التاريخ الإثيوبي

توجه الإثيوبيون إلى صناديق الإقتراع اليوم الإثنين للمشاركة في انتخابات مثيرة للجدل، تجري وسط صراع مستمر وأزمة إنسانية طاحنة في منطقة تيجراي شمال إثيوبيا ، وفق ما ذكرت شبكة (سي إن إن).

يواجه رئيس الوزراء آبي أحمد، أول انتخابات متعددة الأحزاب في إثيوبيا منذ 16 عامًا، في وقتٍ تمر فيه البلاد بصراعاتٍ مدمرة، وشخصيات معارضة مسجونة بلا تهم، وأجزاء من البلاد غير قادرة على التصويت.

وقال آبي إنه يتوقع أن تكون الانتخابات سلمية ، وغرد قبل التصويت بأنها ستكون "المحاولة الأولى لإثيوبيا في انتخابات حرة ونزيهة".

لكن الإثيوبيين والمحللين السياسيين انتقدور رئيس الوزراء، وقالوا إن البلاد تسير بشكل غير صحيح.

ماذا قال الخبراء

كتب الناشط الإثيوبيين ، جوال أدوا ، على تويتر: "هذه في الواقع أسوأ محاولة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في التاريخ الإثيوبي. مراقبو الانتخابات لن يستطيعوا مراقبتها ومعظم المعارضة في السجن .. ناهيك عن أن منطقة بأكملها خارج التغطية، بعد أن تحولت إلى منطقة حرب ".

ووصف مارتن بلوت، الصحفي المخضرم ، انتخابات 21 يونيو بأنها "عملية مشكوك فيها".

قال بلوت "تصحيح: بعض الإثيوبيين سيدلون بأصواتهم. تم إلغاء الانتخابات في عدة مناطق - بما في ذلك تيجراي. إنها عملية مشكوك فيها لدرجة أن معظم المراقبين الدوليين رفضوا مراقبتها" .

وسحب الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة بعثته لمراقبة الانتخابات فى إثيوبيا ، مشيرًا إلى موقف الحكومة غير المتعاون في الوفاء "بالمتطلبات المعيارية" المتعلقة بأمن واستقلال مجموعة المراقبين.

قال مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص إلى إثيوبيا ، وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو ، يوم الإثنين ، إنه يأمل أن تساعد الانتخابات في تسهيل الحوار حول وضع "حقوق الإنسان السيء" في تيجراي.

يوم الثلاثاء الماضي ، أخبر هافيستو لجنة خاصة بالبرلمان الأوروبي أنه خلال زيارة لإثيوبيا في فبراير ، أخبره كبار القادة أنهم سوف "يقضون على التيجراي لمدة 100 عام".

ووصفت وزارة الخارجية الإثيوبية مزاعم هافيستو بأنها "تلفيق كذب وكامل".

استطلاعات الرأي المتأخرة

لطالما كانت إثيوبيا منقسمة على أسس عرقية وسياسية ، كما أن انعدام الثقة المتزايد بين الجماعات العرقية المتحاربة يضع الانتخابات على أرض هشة.

من المتوقع إعادة انتخاب آبي ، رئيس الوزراء البالغ من العمر 44 عامًا ، الحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2019 ، إذا حصل حزب الرخاء الحاكم الذي ينتمي إليه (PP) على أعلى الأصوات في البرلمان الفيدرالي.

ووصفت ميريرا جودينا ، زعيمة مؤتمر أورومو الفيدرالي ، وهو حزب يمثل شعب الأورومو ، أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا ، الانتخابات بأنها "مسرح سياسي" ، وحثت المراقبين على "عدم أخذ الانتخابات على محمل الجد" ، وذلك في بيانٍ لها.

وأضافت ميريرا: "لا يمكن أن تحقق أكبر ثلاثة احتياجات للبلاد: السلام الدائم والاستقرار ، وضمان ولادة إثيوبيا الديمقراطية حتى بعد ثلاثة آلاف عام ".

واحتجزت الحكومة العديد من شخصيات المعارضة في أورومو منذ أن تسبب مقتل مغني من قبيلة أورومو الشعبية على أيدي مسلحين مجهولين العام الماضي في اضطرابات واسعة النطاق في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان الأسبوع الماضي إنها "قلقة للغاية بشأن البيئة" التي ستجرى في ظلها الانتخابات الإثيوبية.

وقال البيان "اعتقال السياسيين المعارضين ومضايقة وسائل الإعلام المستقلة ... والعديد من النزاعات العرقية والطائفية في جميع أنحاء إثيوبيا هي عقبات أمام عملية انتخابية حرة ونزيهة ...".

ومن بين 47 حزبًا مشاركًا في الانتخابات العامة والإقليمية ، يتصدر حزب آبي الرخاء جدول عدد المرشحين المسجلين المتنافسين على مقاعد في البرلمان بإجمالي 2432 مرشحًا.

آبي .. ديكتاتور أوهم الإثيوبيين بالرفاه

تولى أبي مقاليد السلطة كرئيس لوزراء إثيوبيا في أبريل 2018 بعد استقالة سلفه ، هايلي مريم ديسالين ، الذي تخلى عن رئاسة الائتلاف الحاكم آنذاك ، الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية (EPRDF).

كان أول شخص من عرقية أورومو يقود إثيوبيا ، ولم يكن الأورومو أبدًا في مناصب بارزة في السلطة، و أدت المظالم من استبعادهم الاقتصادي والسياسي إلى اندلاع احتجاجات مناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد.

في عام 2019 ، قام أبي بحل ودمج أعضاء الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي المكون من أربعة أعضاء في حزب الازدهار الذي أنشأه ، وهي الخطوة التي يُنظر إليها على أنها كانت مؤامرة لتقليص سلطات الأقاليم الأخرى، وتركيز للسلطة في حكومته الفيدرالية.

تم رفض الاندماج من قبل أحد الأحزاب المهيمنة في التحالف ، جبهة تحرير تيجراي الشعبية ، وأوصلها رفضها إلى نشوب صراع سرعان ما حوله آبي أحمد إلى حرب أهلية راح ضحيتها الآلاف من الناس قتلا وتشريدًا بأكثر من مليون شخص .

وصل أبي إلى السلطة موهمًا الكثيرين بأهداف نبيلة لإصلاح السياسة الإثيوبية وتوحيد الفصائل العرقية والسياسية المتحاربة.

بدأ فترة عمله ببطولات ، مثل إصلاح العلاقات المقطوعة مع إريتريا ، بعد 18 عامًا من الحرب الإريترية الإثيوبية ، والتي كانت حرب لا طائل من ورائها على الأراضي الحدودية المتنازع عليها والتي كلفت كلا البلدين تكلفة مالية وبشرية ضخمة.

اتسمت الأشهر الأولى من رئاسته للوزراء باتخاذ قرارات جريئة وتقدمية، حيث أطلق سراح السجناء السياسيين في البلاد ، مستنكرًا تعذيبهم ، كما أطلق سراح الصحفيين المسجونين ، وأغلق سجنًا شديد الحراسة سيء السمعة.

تعهد آبي في أول عام له باحترام حرية التعبير، وقال في أبريل 2018: "في نظام ديمقراطي ، تسمح الحكومة للمواطنين بالتعبير عن أفكارهم بحرية دون خوف" .

كيف تحولت أفعال آبي إلى عار في نظر الإثيوبيين

ومع ذلك ، تحولت سمعة آبي المتوهجة تحولًا حادًا إلى عار وطني بعد الإلغاء المثير للجدل للانتخابات العامة في أغسطس 2020.

كانت حكومته قد بررت تأجيل الانتخابات بوباء Covid-19 ، لكن حركة المعارضة اتهمت رئيس الوزراء بتعزيز قبضته على السلطة من خلال تأخير انتقال البلاد من نظام استبدادي إلى نظام ديمقراطي بحت.

انتقد مسؤولون في جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي ، الواقعة في أقصى شمال إثيوبيا ، تأجيل الانتخابات إلى منتصف عام 2021 ، وتعهدوا بإجراء انتخابات خاصة بالإقليم ، لم تعترف الحكومة بنتائجها.

أدى التوتر بين الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي والحكومة الإثيوبية إلى أعمال عنف عرقية، أوقعت آلاف الضحايا وأدت إلى اعتقال سياسيين معارضين .

في أوائل عام 2020 ، ألغى المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا تسجيل الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي كحزب سياسي ، متهمًا الحركة بالعنف

بعد أشهر ، صنفت السلطات الإثيوبية جبهة تحرير تيجراي كمجموعة إرهابية.

جرائم حرب

يُعتقد أن العمل العسكري الذي قام به أبي في تيجراي قد تسبب في مقتل الآلاف من المدنيين.

كشف تحقيق أجرته شبكة سي إن إن في مارس عن مذبحة وقعت في منطقة دينجيلات في تيجراي أواخر العام الماضي.

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان في تيجراي التي قد ترقى إلى جرائم حرب.

الأزمات الاقتصادية

في المراحل الأولى من إدارته ، روج آبي لخطط لتعزيز اقتصاد إثيوبيا من خلال تبني الاستثمار الأجنبي المباشر .

بعد ثلاث سنوات ، تراجعت التدفقات الأجنبية الوافدة إلى الدولة التي مزقتها الحرب بشكل كبير في عهد آبي ، حيث انخفضت من 4.17 مليار دولار في 2017 إلى 2.41 مليار دولار في 2020 ، وفقًا لتقارير بلومبرج .

خطر المجاعة

وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن الأمم المتحدة وجماعات إغاثة أخرى، يواجه أكثر من خمسة ملايين شخص في منطقة تيجراي التي مزقتها النزاعات في البلاد والمناطق المجاورة في أمهرة وعفر "مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد" بما يعرض لخطر مجاعة.

يواجه ما لا يقل عن 6٪ من هذا العدد مستويات كارثية ، ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع قبل نهاية العام.